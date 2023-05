El informe de análisis de mercado de Tratamiento de terapia celular CAR-T de Asia-Pacífico está enmarcado con las herramientas más excelentes y sofisticadas para recopilar, registrar, estimar y analizar datos de mercado. El informe proporciona valores CAGR junto con sus fluctuaciones para el período de pronóstico específico. Además, el informe de mercado contiene análisis y estimaciones de arriba a abajo de varios factores relacionados con el mercado que son increíblemente cruciales para una mejor toma de decisiones. Este informe comercial presenta una explicación completa de la definición del mercado, la segmentación del mercado, el análisis competitivo y los desarrollos clave en la industria de la Salud. El informe de mercado de Tratamiento de terapia celular CAR-T de Asia-Pacífico se compone de datos que pueden ser muy indispensables cuando se trata de dominar el mercado o dejar una marca en el mercado como un último emergente.

Se espera que el mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T de Asia-Pacífico gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 30.8% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance los USD 267,08 millones para 2028. El aumento en el uso de la terapia con células CAR-T para el tratamiento del cáncer y las enfermedades infecciosas y el aumento de la prevalencia del cáncer son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado en el período de pronóstico.

El tratamiento con terapia celular CAR-T comprende características tales como la creciente necesidad de productos seguros y efectivos que impactarán en el lanzamiento de nuevos productos por parte de los fabricantes en el mercado, lo que mejorará su demanda, así como el aumento de la inversión en investigación y desarrollo que conducirá al crecimiento del mercado. Se espera que la creciente inversión en investigación relacionada con el desarrollo de la terapia con células CAR-T brinde varias otras oportunidades en el mercado del tratamiento de terapia con células CAR-T. Sin embargo, se espera que los efectos secundarios adversos de las terapias y el alto costo asociado con las terapias limiten el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

La demanda del tratamiento de terapia con células CAR-T ha aumentado tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo y la razón detrás de esto es un aumento en la conciencia sobre las inmunoterapias para el tratamiento de terapia con células CAR-T y un aumento en la inversión para investigación y desarrollo. . El mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T crecerá en el período previsto con la creciente prevalencia de cánceres.

Se espera que los efectos secundarios adversos de las terapias y el alto costo asociado con las terapias restrinjan el crecimiento del mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T.

El informe de mercado Tratamiento de terapia celular CAR-T proporciona detalles de la participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas , lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.

Asia-Pacífico Tratamiento de terapia celular CAR-T Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en función del producto, la estructura, los antígenos específicos, la marca, la aplicación terapéutica, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el producto, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T se segmenta en células CAR-T autólogas y células CAR-T alogénicas. En 2021, se espera que el segmento de células CAR-T autólogas domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque los medicamentos aprobados para la terapia con células CAR-T son de naturaleza autóloga. Estas células son fáciles de fabricar porque se derivan de las propias células o plasma del paciente. Además, se están realizando intensas investigaciones sobre células autólogas.

Sobre la base de la estructura , el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en células CAR-T de primera generación, células CAR-T de segunda generación, células CAR-T de tercera generación y células CAR-T de cuarta generación. En 2021, se espera que el segmento de células CAR-T de segunda generación domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque las terapias aprobadas se basan en una estructura de segunda generación. Además, la segunda generación tiene una naturaleza altamente específica que reconoce y se une a antígenos específicos de tumores.

Sobre la base de antígenos dirigidos , el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T se segmenta en antígenos de tumores sólidos, antígenos de neoplasias malignas hematológicas y otros. En 2021, se espera que los antígenos en el segmento de neoplasias malignas hematológicas dominen el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque los medicamentos aprobados para la terapia con células CAR-T se usan principalmente para neoplasias malignas hematológicas y un amplio desarrollo de investigación en curso.

Sobre la base de la marca, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en yescarta, kymriah, tecartus y otros. En 2021, se espera que el segmento de yescarta domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque yescarta es la primera terapia con células CAR-T aprobada para la clase terapéutica de oncología. Además, yescarta registra la mayor venta.

Sobre la base de la aplicación terapéutica, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en neoplasias malignas hematológicas, cáncer de páncreas , cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, mieloma múltiple , leucemia linfocítica crónica, linfoma de células del manto, linfoma folicular, linfoma B grande difuso -linfoma de células, leucemia linfoblástica aguda y otros. En 2021, se espera que el segmento de neoplasias hematológicas domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque yescarta representa los principales ingresos en el mercado y el linfoma folicular es la principal indicación para yescarta.

Sobre la base del usuario final, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en hospitales, clínicas especializadas y otros. En 2021, el segmento de hospitales domina el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T porque la terapia con células CAR-T requiere profesionales altamente capacitados con laboratorios de tecnología avanzada. Así, los hospitales cuentan con todos los equipos y tecnología de avanzada con profesionales capacitados.

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en farmacias de hospitales y otros. En 2021, se espera que el segmento de farmacias de hospitales domine el canal de distribución de tratamientos de terapia con células CAR-T porque las farmacias de hospitales son la parte central de los hospitales, toda la entrega relacionada con infusiones y medicamentos vendidos por el departamento de farmacia.

Análisis a nivel de país del mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T

Se analiza el mercado de Tratamiento de terapia con células CAR-T y se proporciona información sobre el tamaño del mercado sobre la base del producto, la estructura, los antígenos específicos, la marca, la aplicación terapéutica, el usuario final y el canal de distribución como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T son Japón, China, Australia, India, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam y el resto de Asia-Pacífico.

Se espera que el segmento de células CAR-T autólogas en la región de Asia y el Pacífico crezca con la tasa de crecimiento más alta en el período de pronóstico de 2021 a 2028 debido a la investigación y el desarrollo continuos relacionados con la terapia con células CAR-T. Japón lidera el crecimiento del mercado de Asia-Pacífico y el segmento de células CAR-T autólogas domina en este país debido al aumento del gasto en atención médica.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como ventas nuevas, ventas de reemplazo, datos demográficos del país, actos regulatorios y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de Asia-Pacífico y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

El aumento de la conciencia sobre las inmunoterapias y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo están impulsando el crecimiento del mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T

El mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T también le proporciona un análisis de mercado detallado para el crecimiento de cada país en la industria de tratamiento de terapia celular CAR-T con las ventas de medicamentos para el tratamiento de terapia celular CAR-T, el impacto del avance en la tecnología de tratamiento de terapia celular CAR-T y los cambios. en escenarios regulatorios con su apoyo al mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T. Los datos están disponibles para el período histórico 2010 a 2019.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T

El panorama competitivo del mercado de Tratamiento de terapia con células CAR-T proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, las tuberías de prueba del producto, las aprobaciones del producto, las patentes, el ancho del producto y amplitud, dominio de la aplicación, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de la compañía relacionado con el mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T.

Las principales empresas que se ocupan del tratamiento de la terapia con células CAR-T son Autolus, Amgen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Services, Inc., AbbVie Inc., Novartis AG, Cartherics Pty ltd, CARINA BIOTECH y TC BIOPHAR Entre otros jugadores globales y nacionales. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Metodología de investigación:

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de diversas fuentes y estrategias. Incluye examinar y planificar todos los datos adquiridos del pasado por adelantado. Asimismo, envuelve el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos coherentes y estadísticos de mercado. Además, el análisis de cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para saber más, solicite una llamada de analista o despliegue su consulta.

La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de patentes, el análisis de precios, el análisis de participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis global versus regional y el de participación del proveedor. Para saber más sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.

