Panel a base de madera es un término general que se refiere a una variedad de diferentes productos de tableros con diferentes propiedades de ingeniería. Si bien algunos tipos de paneles son relativamente nuevos en el mercado, otros se desarrollaron e introdujeron con éxito hace más de 100 años. Sin embargo, los tipos de paneles con una larga historia de optimización continua aún están lejos de estar completamente desarrollados y siempre puede haber oportunidades de mejora. Por un lado, los desarrollos tecnológicos, los nuevos requisitos reglamentarios y de mercado, junto con la situación de las materias primas en constante cambio, mejoran continuamente los paneles y los procesos de fabricación a base de madera.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de paneles a base de madera alcance un valor de USD 165.867,40 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3,5 % durante el período de pronóstico. “Floor” ocupa la aplicación más destacada en cada mercado debido al auge de los paneles a base de madera. Los informes de mercado seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de producción y consumo y escenarios de cadenas climáticas.

Análisis y dimensionamiento del mercado de paneles a base de madera

Los paneles a base de madera se utilizan ampliamente en aplicaciones de techos, revestimientos, techos, pisos y muebles debido a su resistencia y durabilidad. La creciente demanda de productos a base de madera en las industrias de uso final está impulsando el crecimiento del mercado en todo el mundo. La adaptación de estas tecnologías a la industria de tableros a base de madera ha sido impulsada por la necesidad de mejorar la calidad del producto y reducir los costos de fabricación, o mejor dicho, de hacer más competitivos a los productores de tableros a base de madera. En consecuencia, es probable que la creciente demanda de paneles a base de madera impulse el crecimiento del mercado durante el período proyectado.

El Informe de mercado clave Paneles a base de madera es una fuente invaluable de información para que las empresas obtengan una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. El informe destaca la dinámica de mercado clave del sector e incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovaciones tecnológicas, próximas tecnologías y avances tecnológicos en industrias relacionadas. Se ha puesto mucho esfuerzo en escribir este informe de análisis de mercado. Por lo tanto, el Informe de marketing de paneles a base de madera proporciona un análisis completo de este estudio de la industria con respecto a varios aspectos.

Paisajismo competitivo y análisis global de participación en el mercado de paneles a base de madera

El panorama competitivo del mercado global de Paneles a base de madera proporciona detalles por competidor. Los detalles incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud del producto. la aplicación está incluida. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa relacionado con el mercado global de paneles a base de madera.

Los principales actores que operan en el mercado de paneles a base de madera incluyen EGGER Group, Boise Cascade, West Fraser, Starbank Panel Products Ltd, Dongwha Group, Kronoplus Limited, BinderHolz GmbH, DARE panel group co., ltd., Georgia-Pacific y Arauco. , Canfor, Sonae Industria, Evergreen Fibreboard Berhad, Mieco Chipboard Berhad, Green River Holding Co., Ltd., Kastamonu Entegre, Pfeifer Group, Weyerhaeuser Company y Timber Products Company.

Impacto de COVID-19 en el mercado mundial de paneles a base de madera

COVID-19 ha afectado a varias industrias manufactureras en 2020-2021, lo que ha provocado el cierre de lugares de trabajo, interrupciones en la cadena de suministro y restricciones de transporte. Debido al confinamiento, el mercado ha experimentado una caída en las ventas en los últimos años debido al cierre de tiendas minoristas y las restricciones de acceso de los clientes.

Pero el crecimiento posterior a la pandemia en el mercado ha sido impulsado por más personas que trabajan desde casa y mayores ingresos disponibles. Esto ha aumentado la demanda de muebles. Los actores clave del mercado están tomando una variedad de decisiones estratégicas para la recuperación posterior a COVID-19. Los jugadores están realizando múltiples actividades de I+D para mejorar sus productos. Están explorando diferentes canales minoristas y expandiéndose a nuevos territorios para aumentar su participación en el mercado.

Este informe de mercado global Paneles a base de madera proporciona detalles que analizan oportunidades en términos de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los participantes del mercado nacionales y localizados, y bolsillos de ingresos emergentes. proporcionar. Cambios en la regulación del mercado, análisis de crecimiento del mercado estratégico, tamaño del mercado, crecimiento del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansión geográfica, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener información detallada sobre el mercado de paneles a base de madera, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a tomar decisiones de mercado informadas para lograr el crecimiento del mercado.

desarrollo reciente

En noviembre de 2020, West Fraser adquirió Norbord para convertirse en un líder mundial diversificado en productos de madera. La adquisición aumentará la credibilidad de la empresa en el mercado, ayudando a la empresa a diversificar su negocio.

En febrero de 2021, Weyerhaeuser Company anunció un acuerdo para comprar 69 200 acres de terrenos madereros de Alabama de alta calidad de Soterra. La empresa compró este Timberland por aproximadamente 149 millones de dólares. La empresa fortalecerá las operaciones de Timberland y ampliará su base de clientes y futuras oportunidades de exportación. Alcance del mercado global de paneles a base de madera

El mercado mundial de paneles a base de madera está segmentado según el producto, el canal de distribución, el grosor, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

producto

madera contrachapada

fibra vulcanizada

tableros de partículas aglomerados con cemento

tableros de fibra orientada

Panel de madera

Panel de vigas en T

panel de piel de estrés

etc.

Según el producto, el mercado mundial de paneles a base de madera se segmenta en madera contrachapada, tableros de fibra, tableros de virutas orientadas, tableros de partículas aglomeradas con cemento, paneles de madera, paneles de vigas en T, paneles de piel resistente a la tensión y otros.

canal de distribución

comercio electrónico

OEM

B2B

tienda de especialidades

etc.

Según el canal de distribución, el mercado global de paneles a base de madera está segmentado en B2B, OEM, tiendas especializadas, comercio electrónico y otros.

espesor

9MM

10MM

18MM

20MM

40MM

50MM

etc.

Según el grosor, el mercado mundial de paneles a base de madera se segmenta en 9 mm, 10 mm, 18 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm y otros.

solicitud

puerta exterior

moldura de ventana

pared del techo

manto de chimenea

piso

etc.

Según la aplicación, el mercado mundial de paneles a base de madera se segmenta en puertas exteriores, molduras de ventanas, paredes de techo, chimeneas, pisos y otros.

usuario final

edificio residencial

edificio comercial

hotel

Villa

hospital

escuela

centro comercial

etc.

Sobre la base del usuario final, el mercado global de paneles a base de madera se segmenta en edificios residenciales, edificios comerciales, hoteles, villas, hospitales, escuelas, centros comerciales y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado global de paneles a base de madera

Como se mencionó anteriormente, analiza el mercado global de paneles a base de madera y proporciona información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por producto, canal de distribución, espesor, aplicación y usuario final.

Los países incluidos en el informe de mercado global Paneles a base de madera son Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Rusia, Turquía, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Resto de Europa, Japón, China, Corea, India , Singapur, Tailandia, Indonesia, Hong Kong, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, Taiwán y el resto de Asia Pacífico, Brasil, Argentina, América del Sur, Sudáfrica, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel y el resto de Oriente Medio y África.

Asia Pacífico domina el mercado debido al aumento del gasto de los consumidores en paneles a base de madera para la renovación de viviendas y muebles en la región. Las crecientes inversiones e iniciativas en actividades de construcción comercial y residencial están alimentando la demanda regional de paneles a base de madera.



Tabla de contenido:

Introducción al mercado de paneles a base de madera

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de paneles a base de madera

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de paneles a base de madera

Análisis y predicción de paneles a base de madera

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de acuerdos clave y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

