Mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte 2022

Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte “ utilizando el análisis DAFO, es decir, fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas para la organización. El informe del mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida, y la salud financiera de la organización.

El mercado de películas y láminas antivaho de América del Norte está valorado en US$ 292,3 Mn a partir de 2022. Se prevé que el consumo de películas y láminas antivaho en América del Norte aumente en un 5,7% CAGR y se valore en alrededor de US$ 507,2 Mn para 2032-final.

La demanda de productos alimenticios envasados, incluidos alimentos, frutas, verduras, productos básicos diarios y varios otros, ha aumentado sustancialmente a lo largo de los años. Los consumidores están adoptando productos alimenticios envasados ​​debido a sus horarios agitados y la facilidad de entrega a domicilio a través de varias plataformas en línea. La acumulación de niebla sobre el empaque debido a las diferencias de temperatura es una preocupación principal para los proveedores de alimentos empacados y empaques de alimentos, ya que la niebla restringe la visión del consumidor con respecto a la calidad, el contenido, la cantidad y varios otros parámetros del producto empacado en su interior.

Además, las crecientes preocupaciones sobre la vida útil, la seguridad alimentaria y los factores de higiene en los alimentos y sus envases están impulsando la demanda de películas y láminas antivaho. La facilidad de manejo y transporte al evitar la contaminación química también es un factor importante que ayuda a la expansión del mercado. Como tal, se espera que varias aplicaciones en el envasado de alimentos creen amplias oportunidades para los fabricantes de películas y láminas antivaho en América del Norte durante el período de evaluación de 2022-2032.

Por otro lado, los materiales no biodegradables se utilizan en la producción de láminas y películas antivaho, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado debido a diversas normas y reglamentos gubernamentales sobre el uso de materiales no biodegradables; estar conectado con los impactos ambientales, sociales, de salud y otros.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que la demanda norteamericana de láminas y películas antivaho alcance un valor de US$ 507,2 Mn a finales de 2032.

Se prevé que EE. UU. siga siendo uno de los países clave en el mercado de América del Norte, con una cuota de mercado de alrededor del 78,7 % en 2022.

Por tipo de producto, se prevé que el segmento de policarbonato sea testigo de una CAGR del 6,1 % durante la década.

Para el uso final, se espera que los sectores de envasado de alimentos y automotriz sean los mayores consumidores de láminas y películas antivaho.

Los principales fabricantes están colaborando y lanzando nuevos productos para aumentar sus ventas.

“ Se espera que la creciente adopción de alimentos envasados ​​y el aumento del número de congeladores comerciales impulsen el consumo de láminas y películas antivaho en América del Norte en los próximos años ” , dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado de películas y láminas antivaho de América del Norte es un espacio muy consolidado con una serie de jugadores muy activos en el mercado.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son Celanese Corporation, Sabic, Excelente, Sumitomo Bakelite Co. Ltd., 3M Company, Kafrit Industries, Cosmo Films Ltd., FSI Costing Technologies, Inc, Suzhou Omay Optical Material Co. Ltd, y Polyfilms especiales.

Conclusión

Los sectores automotriz y de empaque de alimentos son cruciales para los proveedores de películas y láminas antivaho debido a la alta tasa de consumo en estas verticales. Se espera que la creciente demanda de alimentos envasados ​​y la fabricación de componentes automotrices de alto rendimiento eleven la demanda de láminas y películas antivaho en América del Norte.

Sin embargo, se espera que el uso de materiales no biodegradables en películas y láminas antivaho obstaculice la tasa de crecimiento del mercado. Los principales fabricantes están comprometidos en la exploración de nuevas áreas de aplicación a través de la investigación y el desarrollo constantes para superar los desafíos existentes.

El mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte experimentó una caída significativa en 2020 debido a la demanda obstaculizada de las industrias de usuarios finales, pero se espera que se recupere rápidamente después de la pandemia. COVID-19 tuvo una influencia devastadora en América del Norte y culminó en una recesión económica.

Mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte: aspectos destacados del informe

Una descripción detallada del mercado principal del mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte

Cambiando la dinámica del mercado de láminas y películas antivaho de América del Norte en la industria

Segmentación detallada del mercado de láminas y películas antiniebla de América del Norte

Tamaño del mercado histórico, actual y proyectado de América del Norte Películas y hojas antivaho con respecto al volumen y el valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria en el mercado de láminas y películas antiniebla de América del Norte

Panorama competitivo del mercado de películas y láminas antiniebla de América del Norte

Estrategias para jugadores clave y productos ofrecidos

Segmentos potenciales y de nicho, regiones geográficas que exhiben un crecimiento prometedor

Una perspectiva neutral sobre el rendimiento del mercado Películas y láminas antivaho de América del Norte

Información imprescindible para los actores del mercado de películas y láminas antivaho de América del Norte para mantener y mejorar su huella en el mercado.

