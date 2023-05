El informe del mercado global de cierre de dispensación de doble aleta de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre el mercado de cierre de dispensación de doble aleta. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Un cierre dispensador de solapa doble es un tipo de cierre que tiene dos solapas que se abren y cierran para dispensar el producto. Las aletas están conectadas en la parte superior e inferior para que se abran y cierren juntas. Este tipo de cierre se usa típicamente para productos que son viscosos o espesos, como lociones, cremas y geles. Los cierres dispensadores de doble solapa también se utilizan a menudo para productos que requieren una dosificación precisa, como adhesivos y selladores.

Jugadores claves. Jugadores principales

Los actores clave en el mercado de cierre dispensador de doble solapa son Mold-Rite Plastics, MJS Packaging, O.Berk, Alameda Packaging., Aaron Packaging Inc., Illing Company, MOCAP, Cap & Seal, Feldman Industries, Inc. y Kaufman Container .

Factores clave

Los factores impulsores del mercado de cierre dispensador de doble solapa son los siguientes:

1. Creciente demanda de soluciones de empaque convenientes y fáciles de usar: La demanda de soluciones de empaque convenientes y fáciles de usar está aumentando, ya que los consumidores buscan productos que sean fáciles de abrir y cerrar. Los cierres dispensadores de solapa doble son fáciles de usar y brindan una forma conveniente de dispensar productos.

2. Creciente demanda de envases sostenibles: La demanda de envases sostenibles está aumentando, ya que los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de los envases. Los cierres dispensadores de doble solapa están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, lo que los convierte en una opción más sostenible que las soluciones de envasado tradicionales.

3. Demanda creciente de envases innovadores: La demanda de envases innovadores está aumentando, ya que los consumidores buscan envases que sean diferentes a las opciones tradicionales. Los cierres dispensadores de doble solapa son una solución de envasado innovadora que se diferencia de los cierres tradicionales, como los tapones de rosca.

4. Demanda creciente de seguridad y protección: La demanda de seguridad y protección está aumentando, ya que los consumidores buscan envases que sean seguros y protegidos. Los cierres dispensadores de doble solapa son a prueba de manipulaciones y brindan un alto nivel de seguridad, lo que los convierte en una opción segura para envasar productos.

Segmentación de mercado

The Dual Flap Dispensing Closure Market is segmented by type, application, and region. By type, the market is divided into polypropylene (PP), high-density polyethylene (HDPE), and others. By application, the market is divided into spices, candy, sweeteners, and others. By region, the market is classified into North America, Europe, Asia-Pacific, and rest of the world.

Key Trends

Some of the key trends in Dual Flap Dispensing Closure technology include:

1. Increased use of dual flap closures for a variety of applications including food and beverage, pharmaceutical, and cosmetics packaging.

2. Development of new materials and finishes for dual flap closures to provide greater tamper-resistance, durability, and aesthetic appeal.

3. Innovation in the design and function of dual flap closures, such as the addition of the third flap for greater security or the incorporation of a dispensing spout for easy product application.

4. Growth in popularity of child-resistant and senior-friendly dual flap closures.

