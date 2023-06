Se prevé que el mercado de diodos emisores de luz (LED) de chip a bordo (CoB) crezca a una CAGR considerable del 4,3% durante el período de pronóstico. La tecnología LED se mejora constantemente para mejorar el rendimiento, crear más casos de uso y hacerla más versátil. El LED de chip a bordo (COB) se refiere al montaje de un chip LED directamente en contacto con un sustrato, como carburo de silicio (SiC) o zafiro, para producir conjuntos de LED. Los LED COB son un participante más nuevo y avanzado en el mercado, y tienen varias ventajas notables sobre las tecnologías LED más antiguas. Los LED CoB ofrecen mayores beneficios en comparación con los LED tradicionales, como los LED montados en superficie o los LED de paquete dual en línea. Los LED de chip incorporado tienen una mayor densidad de empaquetamiento, lo que los hace emitir una mayor intensidad de luz y brindar uniformidad en la luz.

Esto se logra usando varios diodos, a menudo nueve o más, mientras que las iteraciones de LED más antiguas comúnmente usan solo uno (LED DIP) o tres (LED SMD). También utiliza un diseño de circuito único con dos contactos, independientemente de la cantidad de diodos utilizados en el chip, lo que hace que los LED sean mucho más simples. La mayor intensidad y mayor uniformidad de la luz reducen el consumo de energía de la matriz de LED mientras mantienen constante la salida de luz. Por lo tanto, la demanda de iluminación eficiente se satisface utilizando LED integrados. Este es un factor principal por el que su aplicación ha tenido una gran demanda en sectores como la industria automotriz, electrónica de consumo, iluminación general, industria de exhibición y señalización, y otros. El crecimiento del mercado también está liderado por varias medidas tomadas por los gobiernos de las regiones para promover la tecnología de iluminación eficiente. Por ejemplo, En febrero de 2022, la Unión Europea publicó regulaciones actualizadas bajo la Directiva de Ecodiseño y la Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas que juntas eliminarán prácticamente toda la iluminación fluorescente en 2023. Además, según la Agencia Internacional de Energía, en África, 16 países en el Desarrollo de África Meridional Community (SADC) han adoptado un estándar de iluminación armonizado regionalmente para impulsar los LED en el mercado y abrir el camino para una iluminación eficiente con costos, consumo y emisiones de carbono reducidos. De manera similar, los países de la Comunidad de África Oriental (EAC) también han adoptado regulaciones de iluminación para eliminar los fluorescentes. Según la Agencia Internacional de Energía, en África, 16 países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) han adoptado un estándar de iluminación armonizado regionalmente para impulsar los LED en el mercado y abrir el camino para una iluminación eficiente con costos, consumo y emisiones de carbono reducidos. De manera similar, los países de la Comunidad de África Oriental (EAC) también han adoptado regulaciones de iluminación para eliminar los fluorescentes. Según la Agencia Internacional de Energía, en África, 16 países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) han adoptado un estándar de iluminación armonizado regionalmente para impulsar los LED en el mercado y abrir el camino para una iluminación eficiente con costos, consumo y emisiones de carbono reducidos. De manera similar, los países de la Comunidad de África Oriental (EAC) también han adoptado regulaciones de iluminación para eliminar los fluorescentes.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por Material

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, incluidos Lumens Co., Ltd., OSRAM GmbH, Samsung Electronics Co., Ltd., Citizen Electronics Co., Ltd., Wolfspeed, Inc. y otros.

Chip-on-board (CoB) Diodo emisor de luz (LED) Segmento de informe de mercado

por Material

Placa de circuito impreso de núcleo metálico (MCPCB)

Cerámica

por aplicación

Iluminación general

Contraluz

Automotive Lighting

Others (Illumination)

Chip-on-board (CoB) Light Emitting Diode (LED) Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Busque más informes:











