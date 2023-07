Mercado global de cámara de campo de luz: introducción

La cámara Plenoptic es una cámara de campo que actúa como un dispositivo de imagen que permite crear imágenes que se pueden volver a enfocar después de hacer clic. Las cámaras de campo de luz ofrecen acceso a toda la información accesible sobre los rayos de luz relacionados con los objetos en una escena. La función plenoptic en óptica proporciona un medio para reconocer un punto específico donde la luz se propaga en una escena a través de cinco dimensiones diferentes (5D): dos dimensiones para identificar la posición por la cual la luz llega a ese punto y otras tres dimensiones para determinar la posición de el punto. La información que se genera a través del campo de luz se almacena junto con el software y los datos de la imagen, ya sea en línea o en la cámara, también permite reenfocar las imágenes para mostrar la información pertinente para el área seleccionada. Recientemente, Las cámaras 3D o cámaras de campo de luz están ganando terreno en el mercado de los teléfonos móviles. Pocos proveedores clave en el mercado de cámaras de campo de luz se están enfocando en múltiples estrategias y se están expandiendo a una amplia gama de productos electrónicos y de servicios.

Interesante.? Solicite un informe de muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/20536

Mercado mundial de cámaras de campo de luz: impulsores y desafíos

El aumento de los ingresos disponibles y el aumento del interés entre la población por los dispositivos fotográficos basados ​​en tecnología avanzada, el aumento de la demanda de cursos de fotografía profesional en varias regiones y el aumento de las oportunidades laborales en el campo de la fotografía son algunos de los factores principales que impulsan el crecimiento del mercado mundial de cámaras de campo de luz. La durabilidad de los productos se encuentra entre los otros factores que impulsan el crecimiento de la cámara de campo de luz.

El aumento de las funciones en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles está actuando como un gran desafío para los fabricantes de cámaras de campo de luz, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado mundial de cámaras de campo de luz. Los ciclos de reemplazo más largos de los productos también son un factor que obstaculiza el crecimiento del mercado global de cámaras de campo de luz.

Mercado mundial de cámaras de campo de luz: segmentación

El mercado global de cámaras de campo de luz se puede segmentar por usuario final y rango de precios.

Sobre la base del usuario final, el mercado global de cámaras de campo de luz puede segmentarse por empresas e individuos

Según el rango de precios, el mercado global de cámaras de campo de luz se puede segmentar en precio bajo, precio medio y precio alto.

Mercado mundial de cámaras de campo de luz: panorama de la competencia

Algunos de los jugadores clave en el mercado mundial de cámaras de campo de luz incluyen Lytro Inc., Apple Inc., Pelican Imaging Corp., Rebellion Photonics, Raytrix GmbH, Panasonic Corporation, Cannon Inc., OTOY Inc., Sony Corporation, Samsung Electronics Co. Limitado.

Mercado mundial de cámaras de campo de luz: perspectiva regional

Según las regiones, el mercado global de Cámara de campo de luz se puede segmentar en América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Asia Pacífico, excepto Japón, Japón, Medio Oriente y África. Mercado de cámaras de campo de luz dominante en América del Norte debido a la mejor comercialización de nuevas tecnologías. Además, se espera que Asia-Pacífico experimente un alto crecimiento atribuido al aumento en el mercado de productos electrónicos de consumo como tabletas, teléfonos inteligentes y mayores desarrollos en las tecnologías en los países en desarrollo como China e India.

Para obtener información sobre estrategias comerciales, desafíos y políticas, solicite TOC detallado @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/20536