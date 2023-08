Por tipo (mocasines, zapatos, sandalias/chanclas, bailarinas, botas, cuñas, deportivas, zapatos sanitarios, etc.), material del calzado (plástico, piel, goma, textil, etc.), material de la suela (plástico, Goma, Piel y Otros), Canales de Distribución (E-Commerce, Tiendas de Especialidades, Supermercados, Tiendas de Conveniencia, etc.), Usuarios Finales (Mujeres, Hombres y Niños)

Participantes del Mercado Cubiertos