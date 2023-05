Los pellets de madera son partículas de madera comprimidas hechas principalmente de desechos de madera y desechos agrícolas como la paja. En comparación con la biomasa sin procesar, son densas, tienen un bajo contenido de humedad y cenizas y tienen un alto contenido de energía. Aparte de eso, las paletas de madera encuentran un uso generalizado en los sectores residencial y comercial para cocinar, asar a la parrilla y suministrar calor debido a su bajo costo y bajo mantenimiento. También se utilizan en cadenas de suministro de biomasa a gran escala para ayudar a reducir los costos de almacenamiento, manejo y transporte de biomasa.

Un aumento en la popularidad de los gránulos de madera como portador de energía tiene un impacto propositivo en el crecimiento y la adopción de gránulos de madera. Además, se espera que un aumento en la demanda de combustible sostenible en todo el mundo impulse el crecimiento del mercado. Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de pellets de madera crecerá a una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico de 2023 a 2030.

Definición de mercado

Los pellets de madera son partículas de madera comprimidas hechas principalmente de desechos de madera y desechos agrícolas como la paja. En comparación con la biomasa sin procesar, son densas, tienen un bajo contenido de humedad y cenizas y tienen un alto contenido de energía. Aparte de eso, las paletas de madera encuentran un uso generalizado en los sectores residencial y comercial para cocinar, asar a la parrilla y suministrar calor debido a su bajo costo y bajo mantenimiento. También se utilizan en cadenas de suministro de biomasa a gran escala para ayudar a reducir los costes de almacenamiento, manipulación y transporte de biomasa.

El informe de mercado líder de Pellets de madera es una valiosa fuente de información con la que las empresas pueden obtener una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las demandas y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. Este informe destaca la dinámica de mercado clave del sector y abarca datos históricos, tendencias actuales del mercado, entorno, innovación tecnológica, próximas tecnologías y el progreso técnico en la industria relacionada. Se ha trabajado mucho para generar este informe de análisis de mercado en el que no se deja piedra sin remover. Por lo tanto, el informe de marketing de Pellet de madera proporciona un análisis exhaustivo sobre el estudio de esta industria con respecto a una serie de aspectos.

Panorama competitivo y análisis global de participación en el mercado de pellets de madera

El panorama competitivo del mercado global de pellets de madera proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en I+D, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de la solución, el ancho y la amplitud del producto y el dominio de la aplicación. . Los puntos de datos proporcionados anteriormente solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado global de pellets de madera son AVPGroup, Drax Group plc, Energex, Enviva Inc., Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH, German Pellets, Graanul Invest, Holzwerke Weinzierl GmbH, Land Energy, Lignetics, Mallard Creek Inc, Midland Bio Energy, Nugreen Energy, Royal Wood Shavings, RZ Pellets GmbH, Schwaiger Holzindustrie GmbH & Co. KG, Sinclar Group Forest Products, TANAC, Valfei Products Inc. y Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG, entre otros.

Impacto posterior a Covid-19 en el mercado global de pellets de madera

COVID-19 ha afectado negativamente al mercado ya que los pellets de madera tenían una gran demanda antes de la pandemia. Compañías como Drax Group plc, Enviva Inc., Energex, Sinclar Group Forest Products y otras enfrentaron una dificultad absoluta para proporcionar pellets de madera a clientes nuevos y antiguos debido a la escasez de materias primas. Esto se debió a las estrictas regulaciones impuestas por el gobierno. Además, la oferta limitada de materias primas afectó significativamente la oferta de pellets de madera en el mercado.

Desarrollos recientes

En enero de 2023, Graanul Invest anunció que la empresa exportó el mayor envío de pellets de madera de 50 042 toneladas en EE. UU.

En agosto de 2022, Drax Group plc anunció la adquisición de una planta de pellets en Princeton, Columbia Británica, Canadá. Esta adquisición ayudará a la empresa a producir 90.000 toneladas de pellets de madera al año.Alcance del mercado global de pellets de madera

El mercado global de pellets de madera está segmentado en tres segmentos notables según el grado, los sabores y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Calificación

Pellet de madera estándar

Pellet de madera para uso general

Pellets de madera de primera calidad.

Según el producto, el mercado está segmentado en gránulos de madera estándar, gránulos de madera utilitarios y gránulos de madera premium.

Sabores

Bolitas de madera Traeger Signature

Bolitas de madera de nogal

Pellets de madera de pacana

Pellets de madera de manzana

Pellets de madera de cerezo

Pellets de madera de mezquite

Según los sabores, el mercado está segmentado en gránulos de madera exclusivos de traeger, gránulos de madera de nogal, gránulos de madera de nuez, gránulos de madera de manzano, gránulos de madera de cerezo y gránulos de madera de mezquite.

Solicitud

Calefacción Residencial

Plantas de energía

Calefacción comercial

Calor y energía combinados (CHP)

ropa de cama de animales

Según la aplicación, el mercado está segmentado en calefacción residencial, centrales eléctricas, calefacción comercial, calor y electricidad combinados (CHP) y camas para animales.

Análisis regional/perspectivas del mercado global de pellets de madera

Se analiza el mercado global de pellets de madera y se proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por grado, sabores y aplicación.

Los países cubiertos en este informe de mercado son EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Turquía, Rusia, Países Bajos, Bélgica, Suiza, resto de Europa, Sudáfrica, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto , resto de Oriente Medio y África, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina y resto de Sudamérica

Europa domina el mercado mundial de pellets de madera debido al aumento de la popularidad de los pellets de madera como fuente de energía.

