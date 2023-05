El mercado de fabricación aditiva se ocupa del diseño, la producción y la distribución de hilados, telas, ropa y prendas. La materia prima puede ser metal, plásticos, aleaciones y cerámica. Las industrias de fabricación aditiva contribuyen significativamente a la economía nacional de muchos países. La creciente demanda de componentes livianos de las categorías automotriz y aeroespacial y el avance en las tecnologías de impresión de metales en 3D ha aumentado considerablemente la demanda en el mercado global de fabricación aditiva.

Se espera que el mercado global de fabricación aditiva obtenga un crecimiento significativo en el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 20.9% en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance USD 91.853,88 millones para 2030. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de fabricación aditiva es la creciente demanda de componentes ligeros de las industrias automotriz y aeroespacial.

Definición de mercado

La fabricación aditiva (FA) es diferente del método de producción sustractivo, que prevé triturar material innecesario de un bloque de material. El uso de la fabricación aditiva en aplicaciones industriales suele referirse a la impresión 3D. La fabricación aditiva implica la adición de material capa por capa para formar un objeto mientras se hace referencia a un archivo tridimensional con la ayuda de una impresora 3D y un software de impresora 3D. Se selecciona una tecnología de fabricación aditiva adecuada del conjunto disponible de tecnologías según la aplicación.

El informe de mercado global Fabricación aditiva proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas , e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.

Panorama competitivo y análisis global de participación en el mercado de fabricación aditiva

El panorama competitivo del mercado mundial de Fabricación aditiva proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, las tuberías de prueba del producto, las aprobaciones del producto, las patentes, el ancho del producto y amplitud, dominio de la aplicación, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado global de fabricación aditiva.

Algunos de los participantes destacados que operan en el mercado global de fabricación aditiva son SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc., ExOne. (una subsidiaria de Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing LLC, ANSYS, Inc., ARBURG GmbH + Co KG, ENVISIONTEC US LLC, EOS y 3D Systems, Inc., entre otros.

Alcance del mercado global de fabricación aditiva

El mercado mundial de fabricación aditiva se clasifica según el tipo de material, la tecnología y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

tipo de material

Rieles

Plástica

Aleaciones

Cerámica

Según el tipo de material, el mercado global de fabricación aditiva se clasifica en cuatro segmentos: metales, plásticos, aleaciones y cerámica.

Tecnología

Estereolitografía (SLA)

Modelado de disposición fusionada (FDM)

Sinterización por láser (LS)

Impresión por chorro de aglomerante

Impresión de inyección de poliéster

Fusión por haz de electrones (EBM)

Fabricación de objetos laminados (LOM)

Otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado global de fabricación aditiva se clasifica en ocho segmentos Estereolitografía (SLA), Modelado de disposición fundida (FDM), Sinterización láser (LS), Impresión por chorro de aglutinante, Impresión por chorro de polietileno, Fusión por haz de electrones (EBM), Objeto laminado Manufactura (LOM), y Otros.

Solicitud

Automotor

Cuidado de la salud

Aeroespacial

Bienes de consumo

Industrial

Defensa

Arquitectura

Otros

Sobre la base de la aplicación, el mercado global de fabricación aditiva se clasifica en ocho segmentos automotriz, sanitario, aeroespacial, bienes de consumo, industrial, defensa, arquitectura y otros.

Análisis/Insights regionales del mercado global de fabricación aditiva

El mercado mundial de fabricación aditiva está segmentado según el tipo de material, la tecnología y la aplicación.

Los países en el mercado global de fabricación aditiva son EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, Alemania, Turquía, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Singapur , Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda y el resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Israel y resto de Oriente Medio y África

América del Norte domina el mercado global de fabricación aditiva. Estados Unidos domina en la región de América del Norte debido al desarrollo avanzado de tecnologías. Los mercados regionales como el mercado europeo también tienen una participación destacada en el mercado global de fabricación aditiva, seguido por Asia Pacífico, Medio Oriente y África y el mercado más bajo de América del Sur.

Tabla de contenidos:

Fabricación aditiva Introducción al mercado

Metodología de investigación

Resumen ejecutivo

Variables de Mercado, Tendencia y Alcance

Descripción general del mercado de fabricación aditiva

Herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de fabricación aditiva

Análisis y previsión de fabricación aditiva

Perfiles de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de Grandes Acuerdos y Alianzas Estratégicas

Estudios de casos relevantes y últimas actualizaciones de noticias

