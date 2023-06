Blockchain en el mercado financiero de la cadena de suministro se prevé que crezca a una CAGR considerable del 42,3% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como la mayor transparencia, eficiencia y seguridad que ofrece la tecnología blockchain en la financiación de la cadena de suministro. Se anticipan más avances en tecnología y la necesidad de procesos financieros optimizados para impulsar la demanda de blockchain en las soluciones financieras de la cadena de suministro. El crecimiento del mercado se atribuye a varios beneficios que ofrece la tecnología blockchain, como la visibilidad total para todos los participantes de la transacción. Mejor control de transacciones complejas que involucran a múltiples partes. Logística y tiempos mejorados. Las acciones automatizadas reducen la necesidad de mano de obra. Además, se anticipa que la creciente adopción de la tecnología blockchain en una institución financiera impulsará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, Citi India completó su primera transacción de carta de crédito (LC) habilitada para blockchain en Contour para su cliente Cummins India Limited (Cummins), una empresa de fabricación industrial diversificada. La transacción es la primera tanto para Cummins como para Citi India en Contour, ya que Citi continúa avanzando en sus esfuerzos de digitalización comercial y mejora aún más la experiencia del cliente. Contour es una red global de financiación del comercio digital, impulsada por la tecnología blockchain, que permite que múltiples partes (bancos, empresas y socios logísticos) colaboren sin problemas y de forma segura en tiempo real en una única plataforma. La transacción es la primera tanto para Cummins como para Citi India en Contour, ya que Citi continúa avanzando en sus esfuerzos de digitalización comercial y mejora aún más la experiencia del cliente. Contour es una red global de financiación del comercio digital, impulsada por la tecnología blockchain, que permite que múltiples partes (bancos, empresas y socios logísticos) colaboren sin problemas y de forma segura en tiempo real en una única plataforma. La transacción es la primera tanto para Cummins como para Citi India en Contour, ya que Citi continúa avanzando en sus esfuerzos de digitalización comercial y mejora aún más la experiencia del cliente. Contour es una red global de financiación del comercio digital, impulsada por la tecnología blockchain, que permite que múltiples partes (bancos, empresas y socios logísticos) colaboren sin problemas y de forma segura en tiempo real en una única plataforma.

El mercado global de Blockchain en las finanzas de la cadena de suministro está segmentado según el tipo de producto y la aplicación. Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en soluciones de TI, tecnología financiera, banca, consultoría, intercambio y otros. Según la aplicación, el mercado se clasifica en pago transfronterizo, financiación comercial, moneda digital, gestión de identidad y otros. Entre estos segmentos, se anticipa que la financiación del comercio tendrá una participación de mercado destacada, impulsada por la necesidad de un seguimiento seguro y eficiente de las transacciones a lo largo de la cadena de suministro.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre Blockchain en el mercado financiero de la cadena de suministro : https://www.omrglobal.com/request-sample/blockchain-in-the-supply-chain-finance-market

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segment Covered- By Source, By Product Type, By Applications

Competitive Landscape- Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, and others

Blockchain in Supply Chain Finance Market Segmentation

By Product Type

IT Solution

FinTech

Bank

Consulting

Exchange

Other

By Application

Cross-border Payment

Trade Finance

Digital Currency

Identity Management

Others

A full report of Blockchain in Supply Chain Finance Market available @ https://www.omrglobal.com/industry-reports/blockchain-in-the-supply-chain-finance-market

Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Amazon Web Services Inc. (AWS)

Ant Group Co., Ltd. (Ant Financial)

Baidu, Inc.

Bitspark Ltd.

Citigroup Inc. (Citi Bank)

Distributed Ledger Technologies (DLT)

eLayaway, Inc.

HSBC Holdings plc

Huawei Technologies Co., Ltd.

JD Digits (formerly JD Financial)

Nasdaq Linq

Oklink

Oracle Corp.

Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

Ripple Labs Inc.

Rubix by Deloitte

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/blockchain-in-the-supply-chain-finance-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3078433/motorcycle-e-call-market-analysis-size-current-scenario

https://www.openpr.com/news/3078475/service- el mercado de la robótica está prosperando en todo el mundo para el 2029

https://www.openpr.com/news/3078527/variable-valve-timing-vvt-and-start-stop-system-market

https://www. openpr.com/news/3078563/video-streaming-market-to-witness-robust-expansion-by-2029

https://www.openpr.com/news/3078605/waste-to-energy-technologies-market-to Contacto con los

medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404