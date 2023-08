El informe de investigación de mercado Bioplaguicidas ofrece un análisis extenso de la estructura del mercado junto con estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también contiene perfiles detallados de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan en el informe de mercado con gran precisión mediante el uso de gráficos, tablas o diagramas. Los cambios en el panorama del mercado se deben principalmente a movimientos de jugadores clave o marcas, incluidos desarrollos, lanzamientos de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que a su vez cambian la percepción del rostro global de la industria.

Se espera que el mercado global de biopesticidas gane crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico 2021 a 2028. Según el análisis de investigación de mercado de Data Bridge, el mercado crecerá a una CAGR del 15,2% durante el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance los 4.805,42 millones de dólares estadounidenses para 2028. La demanda de biopesticidas está aumentando debido a sus posibles aplicaciones.

Los bioplaguicidas son plaguicidas extraídos de materiales naturales como plantas, animales, bacterias y ciertos minerales. Por ejemplo, el aceite de canola y el bicarbonato de sodio tienen usos insecticidas y se consideran bioplaguicidas. Los bioplaguicidas se dividen principalmente en tres categorías, a saber, plaguicidas bioquímicos, plaguicidas microbianos y protectores incorporados en plantas (PIP). Estos bioplaguicidas son generalmente menos tóxicos que los plaguicidas químicos y afectan solo a las plagas objetivo y a los organismos estrechamente relacionados. Los biopesticidas tienen varias ventajas, como ayudar a reducir la contaminación ambiental, la contaminación del suelo y también reducir los rastros tóxicos en la cadena alimentaria. Se descomponen más fácilmente que los pesticidas químicos y también ayudan a aumentar el rendimiento de los cultivos. A menudo se utilizan como parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para obtener los resultados más efectivos.

Algunos de los jugadores clave en este mercado incluyen Syngenta Crop Protection AG, Bionema, Vegalab SA, STK Bioagritech, Andermatt Biocontrol AG, Koppert Biological Systems, Corteva, Bayer AG, Biobest Group NV, Certis USA LLC, Valent BioSciences LLC, Novozymes, BASF SE, IPL Biologicals Limited, Terramera Inc., Khandelwal Bio Fertilizer, Isagro, Gowan Company, Parry America, Inc., Barrix Agro Sciences Pvt Ltd, BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd, Biofa GmbH, BioConsortia, Inc., McLaughlin Gormley King Company, W. Neudorff GmbH KG, etc.

Alcance del informe de mercado biopesticidas:

El estudio estudia en detalle a los actores clave en el mercado global Biopesticidas, centrándose en su cuota de mercado, margen bruto, beneficio neto, ventas, combinación de productos, nuevas aplicaciones, últimos desarrollos y otros factores. También arroja luz sobre el panorama de los proveedores, lo que ayuda a los jugadores a prever la dinámica competitiva futura en el negocio global de biopesticidas.

Según el tipo, el mercado de biopesticidas está segmentado en bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioherbicidas y otros. En 2021, el segmento de biopesticidas tendrá la mayor cuota de mercado debido a factores como la creciente demanda de plaguicidas naturales y respetuosos con el medio ambiente con una amplia gama de efectos patógenos.

Según la fuente, el mercado de biopesticidas está segmentado en pesticidas microbianos, pesticidas bioquímicos y pesticidas de insectos. En 2021, el segmento microbiano representará la mayor cuota de mercado debido a factores como la creciente preocupación de los agricultores por la salud humana y el medio ambiente y la creciente demanda de biopesticidas para reducir la contaminación ambiental y los niveles de residuos tóxicos.

Según la forma, el mercado de los bioplaguicidas se segmenta en secos y líquidos. Los pesticidas líquidos representarán la mayor participación de mercado para 2021, ya que los biopesticidas se utilizan para proteger los cultivos contra varios patógenos de plantas en diversos entornos de cultivo, como campos, viveros y sistemas de cultivo de conservación.

Según la aplicación, el mercado de biopesticidas se segmenta en pulverización foliar, fertirrigación, tratamiento de suelos, tratamiento de semillas y otros. En 2021, el segmento de pulverización foliar tiene la mayor cuota de mercado, ya que requiere menos interacción con el suelo. Además, la aplicación foliar es el método de aplicación preferido porque evita la posible retención de nutrientes.

Según la categoría, el mercado de bioplaguicidas está segmentado en agricultura y horticultura. El segmento agrícola tiene la mayor cuota de mercado para 2021 a medida que los agricultores cambian su enfoque hacia la agricultura orgánica al evitar el uso de productos químicos sintéticos en sus prácticas agrícolas.

Según los cultivos, el mercado de biopesticidas está segmentado en frutas y verduras, granos y granos, semillas oleaginosas y legumbres, césped y plantas ornamentales, y otros cultivos. El segmento de frutas y verduras tiene la mayor cuota de mercado en 2021 debido a la creciente demanda de frutas y verduras por parte de consumidores conscientes de la salud. Además, se espera que el mercado crezca aún más debido al aumento de consumidores vegetarianos.

Perspectivas/análisis regionales del mercado de biopesticidas

Como se mencionó anteriormente, el mercado Biopesticidas se analiza con información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo de material, usuario final y aplicación.

Los países cubiertos en el informe de mercado de biopesticidas incluyen EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) Como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de países del informe también proporciona factores que influyen en el mercado individual y cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar la situación del mercado en varios países. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales, así como los desafíos debido a la competencia intensa o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales también se tienen en cuenta al proporcionar un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado biopesticidas? ¿Cuáles serán los inhibidores y el impacto de COVID-19 en el mercado biopesticidas durante el período de pronóstico? ¿Cuáles son los productos/segmentos/aplicaciones/áreas en el mercado Biopesticidas en los que vale la pena invertir durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana estratégica competitiva de oportunidades de mercado bioplaguicidas? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado bioplaguicidas? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores líderes en el mercado Biopesticidas? ¿Qué modelos y movimientos estratégicos se consideran adecuados para ingresar al mercado Biopesticidas?

