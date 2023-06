La inyección de paclitaxel es una droga gelatinosa, que se obtiene de los tejos del Pacífico, después de un proceso de síntesis química. Es un subsegmento de la clase de fármacos antineoplásicos, que se utiliza para curar el cáncer de mama, pulmón, ovario, estómago, cuello uterino y otros. La infección con paclitaxel se dirige a la tubulina, que es una pequeña proteína globular en la célula humana.

Debe inyectarse bajo la supervisión de un oncólogo con experiencia en quimioterapia . No es prescrito por el médico si un paciente tiene alguna enfermedad alérgica. Antes de recetar este medicamento, el médico también confirma que el paciente no sufre un problema de presión alta o baja. La inyección de paclitaxel tiene varios efectos secundarios, como causar alergia, disminuir el recuento de glóbulos blancos y también generar problemas de presión arterial.

Obtenga una copia de muestra de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/12697

La creciente prevalencia del cáncer es el principal factor impulsor del importante crecimiento de este mercado. La inyección de paclitaxel tiene una mayor eficacia para el tratamiento del cáncer que otros medicamentos, además de que también está fácilmente disponible en el mercado, lo que es responsable del crecimiento de este mercado.

Los principales actores del mercado de la inyección de paclitaxel se están centrando en el desarrollo de una inyección de paclitaxel más mejorada, lo que supondrá una gran oportunidad para el crecimiento de este mercado. Varios efectos adversos, como coágulos sanguíneos, alergias, leucopenia, diarrea y pérdida de peso, pueden frenar el crecimiento del mercado de las inyecciones de paclitaxel. El alto costo del fármaco, que es menos asequible en los países de economía baja, también puede obstaculizar el crecimiento del mercado de la inyección de paclitaxel.

Para obtener una lista completa de los actores del mercado, solicite la tabla de contenido aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/12697

Segmentación

El mercado global de inyección de paclitaxel está segmentado según la indicación, los usuarios finales y la región geográfica.

por indicación Cáncer de mama

Cáncer de cuello uterino

Cáncer de ovarios

Cáncer de estómago

Cancer de prostata

cáncer de pulmón

Cáncer de esófago

Cancer testicular

Cáncer de páncreas

Sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA

Otros por usuario final hospitales

Clínicas

Instituto de Investigación del Cáncer por región América del norte

América Latina

Europa

Asia Pacífico

Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de inyección de paclitaxel muestre un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012 alrededor de 8,2 millones murieron a causa del cáncer en todo el mundo. Según la indicación, el mercado de la inyección de paclitaxel está segmentado como cáncer de mama , cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y otros.

De todas las indicaciones, se espera que el segmento de cáncer de mama gane la máxima participación en el mercado de inyección de paclitaxel debido a la creciente incidencia de cáncer de mama. Según el usuario final, el mercado de la inyección de paclitaxel se clasifica como hospital, clínica e instituto de investigación del cáncer. Entre todos los usuarios finales, se espera que el segmento hospitalario gane la máxima participación en el mercado de inyección de paclitaxel.

Sobre la base de la presencia regional, el mercado global de inyección de paclitaxel está segmentado en cinco regiones clave, a saber. América del Norte, América Latina, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Se espera que América del Norte domine el mercado de las inyecciones de paclitaxel debido a la alta prevalencia de cáncer de mama y cáncer de estómago.

Europa y Asia-Pacífico siguen este mercado. Se prevé que la región de Asia y el Pacífico muestre un crecimiento notable en el mercado de la inyección de paclitaxel. En Asia-Pacífico, India y China son mercados importantes debido a su alta población. La inyección de paclitaxel es el segundo mercado farmacéutico más grande de China.

Algunos de los principales actores en el mercado de la inyección de paclitaxel son Abbott Laboratories, Pfizer, Inc., Fresenius Kabi SE & Co. KGaA., Strides Arcolab Limited, Sagent Pharmaceuticals, Inc. Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corporation, Taj Accura Pharmaceuticals, Khandelwal Laboratorios SA Lmt., Luye Pharma Group, Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. y BEIJING Union Pharmaceutical Factory.

Reserve con anticipación ahora mismo para recibir soporte exclusivo de analistas @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/12697

Sobre nosotros:

Persistence Market Research está aquí para proporcionar a las empresas una solución integral con respecto a mejorar la experiencia del cliente. Se involucra en la recopilación de comentarios apropiados después de pasar por interacciones personalizadas con los clientes para agregar valor a la experiencia de los clientes al actuar como el eslabón “perdido” entre las “relaciones con los clientes” y los “resultados comerciales”. Los mejores retornos posibles están asegurados allí.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected]

Sitio web .com : https://www.persistencemarketresearch.com