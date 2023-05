By

Nebulizadores En , los nebulizadores usan oxígeno y aire comprimido para descomponer una solución en pequeñas gotas de aerosol que se pueden inhalar directamente con la ayuda de una boquilla conectada al dispositivo. Idealmente, el nebulizador debe usarse 3-4 veces al día. El asma, la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades y dolencias respiratorias se tratan comúnmente con este dispositivo médico.

El aumento de la contaminación del aire es uno de los principales factores que impulsan la expansión del mercado de nebulizadores. El aumento de la contaminación del aire procedente de automóviles, fábricas, árboles, etc. ha aumentado la frecuencia de enfermedades pulmonares. El uso de nebulizadores está aumentando debido a la necesidad de un tratamiento rápido para una serie de enfermedades pulmonares, incluido el asma, que es una gran ayuda para el mercado de nebulizadores en todo el mundo.

La creciente población geriátrica en todo el mundo es otro factor que impulsa la industria global de nebulizadores. El mercado mundial de nebulizadores está experimentando un fuerte crecimiento de la siguiente manera:

Mercado de nebulizadores: Regiones

El uso de nebulizadores está aumentando en América del Norte debido a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias y las diversas iniciativas adoptadas por los gobiernos para combatirlas. Los países en desarrollo como Asia Pacífico están teniendo un impacto positivo en el mercado de los nebulizadores debido al aumento de la población diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades relacionadas con los pulmones.

Mercado de nebulizadores: jugadores clave

Philips Healthcare, Agilent Technologies, Allied Healthcare Products, Omron Healthcare Co. Ltd., PARI Respiratory, Inc y CareFusion Corporation son algunos de los principales actores en el mercado global de nebulizadores.

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente. También contiene proyecciones utilizando supuestos y metodologías apropiadas. El informe de investigación proporciona análisis e información de acuerdo con segmentos de mercado como geografía, tipo y aplicación.

Aspectos destacados del informe ( Atomizadores de mercado ):

Resumen detallado de los principales mercados

Cambiando la dinámica de mercado de la industria.

Segmentación profunda del mercado

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

panorama competitivo

Estrategias de los principales actores y productos proporcionados.

Segmentos potenciales y de nicho, áreas que muestran un crecimiento prometedor

Una visión neutral del desempeño del mercado

Información esencial para que los participantes del mercado mantengan y fortalezcan su presencia en el mercado

