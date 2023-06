La inmunoterapia con virus oncolíticos es un nuevo enfoque de tratamiento del cáncer que utiliza virus para infectar y matar las células cancerosas sin afectar las células normales. Esta modalidad de tratamiento implica el uso de virus genéticamente modificados que están diseñados para replicarse selectivamente en las células tumorales, lo que lleva a su destrucción. El mercado de la inmunoterapia con virus oncolíticos se encuentra actualmente en sus primeras etapas, pero tiene el potencial de revolucionar el tratamiento del cáncer.

Tamaño y tendencias del mercado:

Un nuevo estudio realizado por Persistence Market Research predice que el mercado global de inmunoterapia con virus oncolíticos se valorará en ~ US $ 214 Mn para fines de 2029, expandiéndose a una CAGR prometedora de ~ 12% durante el período de pronóstico de 2019-2029.

Una de las tendencias clave que impulsan el mercado de la inmunoterapia con virus oncolíticos es el creciente enfoque en las terapias combinadas. La terapia combinada implica el uso de dos o más modalidades de tratamiento para lograr mejores resultados. En el caso de la inmunoterapia con virus oncolíticos, la terapia combinada implica el uso de un virus en combinación con otros agentes inmunoterapéuticos, como los inhibidores de puntos de control. Este enfoque ha mostrado resultados prometedores en estudios preclínicos y clínicos y se espera que impulse el crecimiento del mercado.

Otra tendencia que impulsa el mercado es el creciente número de ensayos clínicos que se realizan para evaluar la seguridad y eficacia de la inmunoterapia con virus oncolíticos. Según ClinicalTrials.gov, actualmente hay más de 300 ensayos clínicos que evalúan la inmunoterapia con virus oncolíticos para el tratamiento de varios tipos de cáncer. Esto indica un creciente interés en esta modalidad de tratamiento entre investigadores y profesionales de la salud.

Jugadores claves. Jugadores principales:

El mercado de inmunoterapia de virus oncolíticos es altamente competitivo, con varios actores que operan a nivel mundial. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen Amgen Inc., Oncolytics Biotech Inc., PsiOxus Therapeutics Ltd., Targovax ASA, Replimune Group Inc. y Virotherapy AG. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para desarrollar nuevas terapias y ampliar sus carteras de productos.

Conclusión:

Se espera que el mercado de la inmunoterapia con virus oncolíticos crezca a un ritmo acelerado en los próximos años, impulsado por la creciente prevalencia del cáncer y la aprobación de nuevas terapias. También se espera que el enfoque en las terapias combinadas y el número cada vez mayor de ensayos clínicos que se realizan para evaluar la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia con virus oncolíticos impulsen el crecimiento del mercado. A medida que el mercado siga evolucionando, habrá oportunidades para que los jugadores amplíen sus negocios y aumenten su cuota de mercado mediante el desarrollo de nuevas terapias y la ampliación de sus carteras de productos.