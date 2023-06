By

El informe del mercado global de aspiradoras robóticas de Nueva York de Global Insight Services es la fuente de información única y confiable para el mercado de aspiradoras robóticas. Este informe proporciona un análisis del impacto en el mercado de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra ruso-ucraniana y el Covid-19. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categoría, tipo de producto, aplicación y región. El informe también incluye un análisis exhaustivo de eventos recientes, como problemas clave, tendencias y factores impulsores, restricciones y desafíos, panorama competitivo y actividad de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Una aspiradora robótica es una unidad autónoma que utiliza sensores y succión para limpiar sus pisos. Las aspiradoras robóticas están diseñadas para limpiar toda su casa, incluidos los lugares de difícil acceso, como debajo de los muebles. Muchos modelos vienen con características como paredes virtuales y cubos de basura de vaciado automático, lo que los hace convenientes y fáciles de usar.

Tendencias clave

Recientemente, ha habido varias tendencias clave en la tecnología de aspiradoras robóticas. Uno de los más significativos ha sido el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de estos dispositivos.

Otra tendencia importante ha sido el uso cada vez mayor de tecnologías de hogares inteligentes en aspiradoras robóticas. Esto ha permitido que las aspiradoras se controlen y monitoreen a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes y que se integren con otros dispositivos domésticos inteligentes, como asistentes de voz.

Finalmente, ha habido una tendencia hacia el desarrollo de aspiradoras robóticas más especializadas.

Factores clave

Las crecientes preocupaciones sobre la higiene y la necesidad de limpieza están dando como resultado una mayor adopción de aspiradoras robóticas.

Además, el avance tecnológico y la miniaturización de los componentes están dando como resultado el desarrollo de productos más avanzados y eficientes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Segmentos de mercado

El mercado de aspiradoras robóticas está segmentado por tipo, aplicación y región. Por tipo, el mercado se clasifica en robots autónomos y robots de control remoto. Según la aplicación, se divide en limpieza con aspiradora de pisos, limpieza con aspiradora de ventanas y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El mercado mundial de aspiradoras robóticas incluye jugadores como Bissel Inc, Dyson Ltd, Electrolux AB, Haier Group Corporation, iRobot Corporation, Koninklijke Philips NV, LG Electronics Inc, Miele & Cie. KG., Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH y otros. .

