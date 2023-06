Se anticipó que el mercado de la computación cuántica tendrá un valor de aproximadamente US $ 372,9 millones en 2022. Para fines de 2033, se anticipa que el mercado de la computación cuántica tendrá un valor de US $ 1,505.7 millones, frente a los US $ 418,0 millones en 2023. Durante el período de pronóstico , se prevé que el mercado de la computación cuántica crezca a una CAGR del 13,7 %. (2023-2033).

Obtenga una copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/14758

¿Cómo están afectando el crecimiento del mercado las crecientes inversiones en tecnología de computación cuántica?

La tecnología de computación cuántica puede cambiar la dinámica en el equilibrio estratégico del poder, los asuntos militares y el comercio. Los gobiernos de diferentes países planean expandir la investigación exploratoria sobre nuevas tecnologías para el establecimiento y desarrollo de soluciones de computación cuántica. Se espera que las crecientes inversiones gubernamentales en soluciones de computación cuántica para una amplia gama de aplicaciones impulsen las ventas de componentes de computación cuántica.

¿Por qué la necesidad de un rendimiento informático de alto nivel está ganando terreno en el mercado mundial?

La expansión de las cargas de trabajo del centro de datos, la creciente preferencia por los modelos comerciales de software como servicio (SaaS), junto con la creciente complejidad en los diseños de procesadores de los sistemas informáticos binarios clásicos, son factores clave que impulsan la demanda de computación cuántica.

Un sistema informático binario clásico almacena datos en pequeños transistores, y cada uno de estos transistores contiene un solo “bit” de información, como un 0 o un 1, mientras que la computación cuántica funciona con un fenómeno llamado superposición, que almacena/procesa tanto un 1 como un 1. y un 0 simultáneamente, que es significativamente más potente en comparación con los sistemas informáticos cuánticos clásicos.

Por ejemplo: una computadora clásica que usa transistores continuará buscando en cada línea de una base de datos hasta que encuentre la coincidencia para una consulta de búsqueda específica, y luego devolverá la coincidencia.

La computadora cuántica procesa datos en qubits y, por lo tanto, puede buscar en toda la base de datos de inmediato al evaluar cada línea al mismo tiempo. Por lo tanto, las computadoras cuánticas funcionan mucho más rápido en comparación con las computadoras clásicas y, como tales, se anticipa que impulsarán la demanda de soluciones de computación cuántica.

¿Qué factores están restringiendo e impulsando el crecimiento de las computadoras cuánticas?

Las actualizaciones de infraestructura y las condiciones con refrigeración extrema son esenciales para la computación cuántica. Esto sugiere que no todas las empresas tendrán la infraestructura necesaria para construir o incluso mantener una computadora cuántica. Pero independientemente de su ubicación o nivel de conocimiento, muchas personas podrían usar Internet o una interfaz de computadora cuántica para acceder a las computadoras cuánticas y ejecutar programas y módulos en ellas.

Los gobiernos y las empresas compiten para crear la primera computadora cuántica, que tiene el potencial de resolver problemas en tiempo real y tiene una variedad de usos. Aunque hay desacuerdo sobre la eficiencia práctica de este producto, las pruebas exitosas han producido hallazgos que han demostrado una eficiencia mayor que las computadoras actualmente en uso, lo que dificulta pronosticar cuál será la utilidad real de la computación cuántica.

Panorama competitivo

Según el análisis de la industria de Persistence Market Research, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Google Inc. (Alphabet Inc.), Microsoft Corporation e Intel Corporation se identifican como proveedores clave de computación cuántica.

Los proveedores de soluciones informáticas cuánticas se están asociando con proveedores líderes de soluciones de seguridad cripto-ágiles y cuánticas seguras para resolver problemas en el primer punto de contacto y aportar mejoras significativas a los servicios bancarios y financieros actuales. Por lo general, se los considera asociados con empresas que trabajan con la tecnología necesaria y más reciente, lo que beneficiaría el producto estándar de la empresa.

Solicitud de TOC @ https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/quantum-computing-market/toc

Compañías

Corporación IBM

ColdQuanta

D-Wave Systems Inc.

Corporación Microsoft

Google

Corporación Intel

Computación atómica, Inc.

Xanadu Quantum Technologies Inc.

Zapata Computing, Inc.

Strangeworks, Inc.

IonQ

circuitos cuánticos, inc.

huawei

Encuesta de la industria de la computación cuántica por categoría

Por componente:

Dispositivos de computación cuántica

Software de computación cuántica

Servicios de computación cuántica Servicios de consultoría Servicios de implementación Soporte y Mantenimiento



Por aplicación:

Simulación y Pruebas

Modelamiento financiero

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Ciberseguridad y Criptografía

Otros

Por industria:

Computación cuántica para el cuidado de la salud y las ciencias de la vida

Computación cuántica para servicios bancarios y financieros

Computación cuántica para la fabricación

Computación cuántica para académicos e investigación

Computación cuántica para la industria aeroespacial y de defensa

Computación cuántica para energía y servicios públicos

Computación cuántica para TI y telecomunicaciones

Otros

Comprar informe ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/14758

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com