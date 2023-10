Aplicación del mercado de tratamiento de la demencia, tendencias, demanda, tamaño, crecimiento, desafíos y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La demencia es una categoría amplia de enfermedades mentales que, a largo plazo, provocan que la capacidad de una persona para pensar y recordar se deteriore. A pesar de los avances científicos y médicos, las causas de la demencia aún no se han identificado. Como resultado, la enfermedad sólo se trata de forma sintomática. Sin embargo, se sabe que los trastornos del movimiento como el Parkinson son en muchos casos un desencadenante de la demencia.

El tratamiento de la demencia es de apoyo y tiene como objetivo reducir la gravedad de los síntomas. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de tratamiento de la demencia crecerá a una tasa compuesta anual del 8,50% durante el período previsto de 2022 a 2029.

Conductores

Envejecimiento de la población y aumento de la infraestructura sanitaria

La alta prevalencia de la demencia está impulsando el crecimiento del mercado de tratamiento de la demencia. Los avances en el tratamiento y el desarrollo de nuevas terapias para la demencia también contribuirán al crecimiento del mercado del tratamiento de la demencia. Además, el envejecimiento vulnerable de la población puede verse como una medida positiva para el crecimiento de este mercado. Además, el crecimiento de este mercado se puede atribuir a los incentivos y beneficios gubernamentales a través de designaciones especiales. Incrementar la inversión en infraestructura sanitaria

Los avances tecnológicos acelerados en las técnicas de descubrimiento de fármacos y la alta inversión gubernamental en el desarrollo de fármacos son factores que presentan nuevas vías en la industria.

Oportunidades

Aumento de la inversión en I+D por parte de organismos públicos y privados

Además, el aumento de las actividades de I+D en medicamentos modificadores de enfermedades, así como un aumento de la inversión por parte de actores clave i

Desarrollo reciente

En enero de 2021, LSP, el principal inversor europeo en ciencias biológicas, y el profesor Philip Scheltens, un científico especializado en demencia de renombre mundial, lanzarán en Ámsterdam el LSP Dementia Fund, un fondo dedicado a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas.

Alzheimer’s Disease International, en colaboración con la Coalición Global sobre el Envejecimiento (GCOA) y la Fundación Lien, lanzará el tercer Índice de Preparación para la Innovación en Demencia en 30 ciudades globales de todo el mundo en octubre de 2020.

Alcance del mercado del tratamiento de la demencia

El mercado de tratamiento de la demencia está segmentado según los tipos, la clase de medicamento, el tipo de terapia, la vía de administración, los usuarios finales y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarles a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Enfermedad de Alzheimer Demencia

Demencia vascular

Demencia con cuerpos de Lewy (Dlb)

Demencia de la enfermedad de Parkinson

Demencia mixta

Demencia frontotemporal

Según los tipos, el mercado del tratamiento de la demencia se segmenta en demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy (DLB), demencia por enfermedad de Parkinson, demencia mixta, demencia frontotemporal y otras.

Clase de droga

Inhibidores de la MAO

Inhibidores de glutamato

Inhibidores de colinesterasa

Otros

El segmento de clases de fármacos para el mercado del tratamiento de la demencia incluye inhibidores de la MAO, inhibidores del glutamato, inhibidores de la colinesterasa y otros.

Tipo de terapia

Terapia de estimulación cognitiva

Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Según el tipo de terapia, el mercado de tratamiento de la demencia se segmenta en terapia de estimulación cognitiva y terapia cognitivo-conductual (TCC).

Ruta de administración

Oral

parenteral

Según la vía de administración, el mercado del tratamiento de la demencia se segmenta en oral y parenteral.

Uso final

Clínica

Hospital

Otros

Según los usuarios finales, el mercado del tratamiento de la demencia se segmenta en clínicas, hospitales y otros.

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

clínicas especiales

Otros

El mercado del tratamiento de la demencia también está segmentado según el canal de distribución en farmacia hospitalaria, clínicas especiales y otros.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado del tratamiento de la demencia son Eisai Co., Ltd., Novartis AG, Cipla Inc, Aurobindo Pharma, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Mylan NV, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Zydus Cadila, LUPIN, Torrent Pharmaceuticals Ltd. , Jubilant Life Sciences Ltd, Alembic Pharmaceuticals Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Amneal Pharmaceuticals LLC, Johnson & Johnson Services, Inc, Hikma Pharmaceuticals PLC, Allergan, Lannett y otros.

Análisis/perspectivas regionales del mercado de tratamiento de la demencia

Se analiza el mercado del tratamiento de la demencia y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipos, clase de medicamento, tipo de terapia, vía de administración, usuarios finales y canal de distribución. como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de tratamiento de la demencia son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, resto de Europa en Europa, China, Japón, India. , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte fue el principal contribuyente de ingresos al mercado del tratamiento de la demencia debido a la creciente incidencia de la demencia y la presencia de actores clave en la misma geografía, mientras que se espera que Asia-Pacífico mantenga un crecimiento significativo debido al aumento de los programas de concientización sobre la demencia y la disponibilidad de fármacos eficaces en esta región.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en las regulaciones en el mercado nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía del país, epidemiología de enfermedades y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, y el impacto de los canales de ventas al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

