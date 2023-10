Aplicación del mercado de kits de prueba en el hogar de América del Norte, tendencias, demanda, crecimiento, desafíos y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

La investigación de mercado de Data Bridge tiene un estudio amplio recientemente publicado titulado “ Mercado de kits de prueba en el hogar de América del Norte ” que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis integrales del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado.

Se espera que el mercado de kits de prueba en el hogar en América del Norte crezca como antes, la gente solía visitar los hospitales con frecuencia, incluso por problemas básicos, pero debido a la creciente conciencia sobre varios productos, este comportamiento ha cambiado y ha cambiado la tendencia. En las farmacias se pueden conseguir fácilmente kits de prueba caseros o de autoanálisis, y se ha vuelto extremadamente fácil conseguirlos. Varias empresas médicas se están aventurando en este espacio mientras fabrican rápidamente kits de autoprueba.

Estos kits de prueba caseros son fáciles de usar y también asequibles. Sin embargo, siempre existe una duda sobre la precisión de los resultados, lo que se ha convertido en una limitación para el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte. Un resultado falso positivo de una prueba puede causar ansiedad y estrés a la persona, incluso si no lo tiene. Es muy molesto y perturbador para la persona recibir resultados falsos positivos o negativos. Hoy en día, muchas empresas producen kits de pruebas de diagnóstico rápido para COVID-19, que se pueden realizar en casa. Pero hay varios problemas relacionados con la precisión debido a que se ha suspendido la distribución de esos kits de prueba caseros para verificar su confiabilidad.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de kits de prueba en el hogar de América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto de 2022 a 2029.

Conductores

Adopción creciente de kits de autodiagnóstico

Antes, la gente solía visitar los hospitales con frecuencia, incluso por problemas básicos. Sin embargo, a medida que aumentó el conocimiento sobre varios productos, este comportamiento cambió y cambió la tendencia. Hoy en día, la gente prefiere realizarse las pruebas básicas utilizando kits de prueba en casa antes de visitar a un médico.

Esto se ha vuelto aún más prominente debido a esta pandemia, ya que las personas están adoptando más kits de pruebas de autoayuda debido a varias restricciones vigentes. Ha resultado ser una bendición disfrazada tanto para los hospitales como para los pacientes, ya que los hospitales ya están al límite y pueden centrarse por completo en los pacientes con COVID-19, y los pacientes pueden ahorrar considerables costos de visitas al médico y honorarios de medicamentos. Se ha vuelto muy conveniente para los consumidores, ya que pueden conocer rápidamente los resultados de sus pruebas al alcance de su mano.

Fácil disponibilidad de kits de autoprueba en farmacias

En las farmacias se pueden conseguir fácilmente kits de autodiagnóstico o para el hogar, y resulta fácil adquirirlos. Varias empresas médicas se están aventurando en este espacio mientras fabrican rápidamente kits de autoprueba.

Esta disponibilidad generalizada también se puede atribuir a las nuevas empresas médicas de las farmacias en línea, que facilitan la disponibilidad haciendo clic en un botón. Además, estos kits de autodiagnóstico están disponibles sin receta médica.

Oportunidad

Advenimiento de tecnologías avanzadas

Las últimas tecnologías son cruciales para fabricar productos médicos muy avanzados y confiables. En diferentes dispositivos médicos, la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) son aspectos importantes del sector de la salud con la capacidad de mejorar la seguridad del paciente y los procesos administrativos mediante la automatización del trabajo y un rendimiento más rápido.

Es seguro que, por defecto, los instrumentos de diagnóstico basados ​​en IA seguirán desarrollándose. La IA solo ha dado pasos modestos hacia una oportunidad enorme y multidimensional en el sector de la salud.

Restricción/Desafío

Inexactitud de los resultados de los kits de autodiagnóstico

Los kits de prueba en el hogar permiten a los usuarios finales recolectar su muestra en casa y realizar las pruebas en casa o enviar esa muestra al laboratorio para su análisis. Sin duda, los kits de pruebas caseras han facilitado el proceso de confirmación de la inquietud de la persona, ya sea una prueba de embarazo casera, una prueba de VIH o cualquier otra prueba de enfermedades infecciosas.

Estos kits de prueba caseros son fáciles de usar y también asequibles. Sin embargo, siempre existen dudas sobre la exactitud de los resultados. El monitoreo de COVID-19 en el hogar puede ser más cómodo que ir a un hospital o al consultorio de un médico. También ayudará a reducir el riesgo de que el coronavirus se propague o se adquiera cuando se realice la prueba.

Sin embargo, un resultado falso positivo puede causar ansiedad y estrés a la persona, incluso si no lo tiene. Es muy molesto y perturbador para la persona recibir resultados falsos positivos o negativos. Hoy en día, muchas empresas producen kits de pruebas de diagnóstico rápido para COVID-19 que se pueden realizar en casa, pero existen varios problemas relacionados con la precisión debido a que se ha suspendido la distribución de esos kits de pruebas caseras para verificar su confiabilidad.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

TOC:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE KITS DE PRUEBAS EN EL HOGAR DE AMÉRICA DEL NORTE

1.4 LIMITACIONES

1.5 MERCADOS CUBIERTOS

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

2.1 MERCADOS CUBIERTOS

2.2 ALCANCE GEOGRÁFICO

2.3 AÑOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO

2.4 MONEDA Y PRECIO

2.5 MODELO DE VALIDACIÓN DE DATOS DEL TRÍPODE DBMR

2.6 MODELADO MULTIVARIADO

2.7 MERCADO DE KITS DE PRUEBAS EN EL HOGAR DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE PRUEBA

2.8 CUADRO DE COBERTURA DE POSICIÓN DE MERCADO

2.9 ENTREVISTAS PRINCIPALES CON LÍDERES DE OPINIÓN CLAVE

2.1 CUADRO DE POSICIONES DE MERCADO DE DBMR

2.11 ANÁLISIS DEL CANAL DEL DISTRIBUIDOR

2.12 FUENTES SECUNDARIAS

2.13 SUPUESTOS

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 INFORMACIONES PREMIUM

4.1 ANÁLISIS PESTEL

4.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

5 MERCADO DE KITS DE PRUEBAS EN EL HOGAR DE AMÉRICA DEL NORTE: REGULACIONES

Continuado…

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte son Abbott, ACON Laboratories, Inc., Rapikit, BD, Cardinal Health, B. Braun Melsungen AG, Piramal Enterprises Ltd., Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Nova Biomedical, AdvaCare Pharma, AccuBioTech Co., Ltd., Atlas Medical UK, TaiDoc Technology Corporation, Drägerwerk AG & Co. KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Sensing Self , PTE. Ltd, Atomo Diagnostics, RUNBIO BIOTECH CO.,LTD., Mylan NV (una subsidiaria de Viatris, Inc.), MP BIOMEDICALS, VedaLab, Shanghai Chemtron Biotech Co.Ltd. y Ascensia Diabetes Care Holdings AG, entre otros actores nacionales.

Alcance del mercado de kits de prueba en el hogar de América del Norte

Tipo de prueba

Prueba de embarazo

Kit de prueba de VIH

Diabetes

Enfermedades infecciosas

Pruebas de glucosa

Kit de prueba de predicción de ovulación

Kit de prueba de abuso de drogas

Otros

Según el tipo de prueba, el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte se segmenta en pruebas de embarazo, kits de pruebas de VIH, diabetes, enfermedades infecciosas, pruebas de glucosa, kits de pruebas de predicción de la ovulación, kits de pruebas de abuso de drogas y otros.

Tipo

Casete

Banda

Centro de la corriente

Panel de prueba

Tarjeta de inmersión

Otros

Según el tipo, el mercado de kits de prueba para el hogar de América del Norte se segmenta en casete, tira, midstream, panel de prueba, tarjeta dip y otros.

Edad

Pediátrico

Adulto

geriátrico

Según la edad, el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte se segmenta en pediátrico, adulto y geriátrico.

Tipo de ejemplo

Orina

Sangre

Saliva

Otros

Según el tipo de muestra, el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte se segmenta en orina, sangre, saliva y otros.

Uso

Desechable

Reutilizable

Según el uso, el mercado de kits de pruebas caseras de América del Norte se segmenta en desechables y reutilizables.

Canales de distribucion

Farmacias minoristas

Farmacia

Supermercado/Hipermercado

Farmacias en línea

