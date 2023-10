Aplicación del mercado de estetoscopio digital, tendencias, demanda, crecimiento, desafíos y perspectivas competitivas

En agosto de 2019, Hill-Rom adquirió Breathe Technologies, Inc., un fabricante de tecnología médica que se especializa en tecnología de ventilación no invasiva y portátil. La compañía ampliará su cartera de productos incorporando tecnología de ventilación no invasiva portátil en sus productos para el cuidado respiratorio como resultado de esta adquisición (parte del negocio Front-Line Care).