Aplicación de mercado de soluciones de prescripción electrónica, tendencias, demanda, crecimiento, desafíos y perspectivas competitivas

Los sistemas de prescripción electrónica son las soluciones de tecnología de la información (TI) sanitaria que han revolucionado los sistemas de gestión de la atención al paciente. Con la creciente digitalización de las economías, hay una mayor aceptación de las soluciones de prescripción electrónica, especialmente en la región de Asia y el Pacífico. Los errores de prescripción son uno de los principales motivos de preocupación para los profesionales sanitarios que buscan soluciones de forma eficiente y eficaz mediante la implementación de sistemas de alerta y aviso.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de soluciones de prescripción electrónica experimente una tasa compuesta anual del 21,36% durante el período de pronóstico. Las “soluciones independientes” representan el segmento de soluciones más grande en el mercado de soluciones de prescripción electrónica debido a que son más fáciles de instalar y más económicas que las soluciones integradas.

Por el nombre mismo, queda claro que la solución de prescripción electrónica o solución de prescripción electrónica es una tecnología que utilizan los proveedores y profesionales de la salud para brindar al paciente recetas de medicamentos, dosis, tratamientos y mucho más de forma electrónica. Los profesionales de la salud envían recetas a una farmacia participante que a su vez atiende a los pacientes en consecuencia.

Conductores

La creciente prevalencia de enfermedades y trastornos crónicos y agudos en todo el mundo es uno de los principales factores responsables de fomentar el crecimiento de la demanda de soluciones de prescripción electrónica. En otras palabras, la creciente tasa de incidencia de diabetes, asma, accidentes cerebrovasculares, infecciones por hongos, resfriados, tos, fiebre viral y otros está creando oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado de soluciones de prescripción electrónica.

El aumento del gasto en competencias en investigación y desarrollo, especialmente en las economías desarrolladas y en desarrollo, creará aún más oportunidades lucrativas de crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el informe del General Medical Council (GMC) de 2018, se informaron errores y fallas en la prescripción en aproximadamente entre el 9% y el 15% de los pedidos de medicamentos para pacientes hospitalizados en el Reino Unido. Se están llevando a cabo competencias de investigación y desarrollo para comprender el potencial de los mercados en desarrollo y la integración de tecnologías modernas con los sistemas de atención médica.

El aumento de la financiación por parte del gobierno federal impulsará la demanda de soluciones de prescripción electrónica. Además, el crecimiento y la expansión de la industria de la salud impulsados ​​por actores públicos y privados, especialmente en las economías en desarrollo, crearán lucrativas oportunidades de crecimiento en el mercado de soluciones de prescripción electrónica.

Además, el aumento en el nivel de ingresos personales disponibles, la mayor conciencia sobre las diversas ventajas de dichos sistemas, el aumento de la atención para reducir el fraude y el abuso de sustancias controladas y el aumento de la inversión para el desarrollo de tecnología avanzada e innovadora, afectan positivamente la tasa de crecimiento del mercado. .

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Alcance del mercado de soluciones de prescripción electrónica

El mercado de soluciones de prescripción electrónica está segmentado según las soluciones, el modo de entrega, la usabilidad y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

soluciones

Sobre la base de las soluciones, el mercado de soluciones de prescripción electrónica se segmenta en soluciones integradas y soluciones independientes.

Modo de entrega

En el modo de entrega, el mercado de soluciones de prescripción electrónica se segmenta en soluciones basadas en web y en la nube y soluciones locales.

Usabilidad

El segmento de usabilidad del mercado de soluciones de prescripción electrónica se divide en dispositivos portátiles y dispositivos informáticos.

Usuario final

El segmento de usuarios finales del mercado de soluciones de prescripción electrónica se divide en hospitales, consultorios médicos y farmacias.

Desarrollo reciente

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de soluciones de prescripción electrónica son Allscripts Healthcare, LLC, athenahealth, Inc., Cerner Corporation, DrFirst, eClinicalWorks, McKesson Corporation, Surescripts, Change Healthcare, Greenway Health, LLC, Practice Fusion, Inc, Chetu. Inc., Henry Schein Medical Systems, Inc., Stratice Healthcare, Exostar, Networking Technology, Inc., Imprivata, Inc. y H2H Solutions, entre otros.