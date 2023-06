El informe Global Long Term Care Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre el Long Term Care Market . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

El cuidado a largo plazo es una variedad de servicios y apoyo para sus necesidades de cuidado personal. La mayor parte de la atención a largo plazo no es atención médica, sino más bien ayuda con las tareas personales básicas de la vida cotidiana, a veces denominadas “actividades de la vida diaria”. Estas tareas incluyen bañarse, vestirse, comer, ir al baño y moverse de un lugar a otro. El cuidado a largo plazo se puede brindar en el hogar, en la comunidad, en una vivienda asistida o en hogares de ancianos.

La mayoría de las personas prefieren recibir atención a largo plazo en sus propios hogares o en la comunidad, pero esto no siempre es posible. Cuando se necesita atención a largo plazo, el objetivo es ayudar a las personas a mantener su salud e independencia durante el mayor tiempo posible.

Hay muchos tipos diferentes de servicios y apoyo de atención a largo plazo, y el tipo de atención que necesita dependerá de su situación individual.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en la tecnología de atención a largo plazo. Uno es el movimiento hacia los registros de salud electrónicos. Esto significa que cada vez más la información médica de los pacientes en los centros de atención a largo plazo se almacenará electrónicamente, lo que facilitará el acceso y el intercambio de información para el personal. Otra tendencia es el uso de tecnologías móviles para mejorar la comunicación y la coordinación entre el personal y los pacientes. Esto incluye el uso de tabletas y teléfonos inteligentes para enviar y recibir información, así como para acceder a los registros de los pacientes.

Además, existe una tendencia hacia el uso de videoconferencias y otras formas de comunicación remota para conectar al personal con los pacientes y las familias. Esto se puede usar para cosas como educación y capacitación, así como para brindar apoyo y asesoramiento.

Factores clave

Hay una serie de impulsores clave del mercado de cuidados a largo plazo. En primer lugar, el envejecimiento de la población es un factor clave de la demanda de servicios de atención a largo plazo. A medida que las personas viven más tiempo, aumenta la necesidad de servicios de atención.

En segundo lugar, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas también es un factor clave de la demanda de servicios de atención a largo plazo. A medida que más personas sufren de enfermedades como diabetes y enfermedades cardíacas, es más probable que necesiten servicios de atención a largo plazo.

En tercer lugar, el costo creciente de la atención médica también es un factor clave de la demanda de servicios de atención a largo plazo. A medida que los costos de la atención médica continúan aumentando, es probable que más personas necesiten servicios de atención a largo plazo.

Finalmente, el creciente número de personas que no tienen seguro también es un impulsor clave de la demanda de servicios de atención a largo plazo. A medida que aumenta el número de personas sin seguro, también aumenta la necesidad de servicios de atención a largo plazo.

Restricciones y desafíos

Las restricciones y desafíos clave en el mercado Cuidado a largo plazo son:

Falta de conocimiento sobre los servicios de atención a largo plazo: existe una falta de conocimiento sobre los servicios de atención a largo plazo entre la población en general. Este es un desafío importante para el crecimiento del mercado, ya que las personas no conocen los servicios y beneficios que ofrecen los proveedores de atención a largo plazo. Alto costo de los servicios de atención a largo plazo: el costo de los servicios de atención a largo plazo es otro desafío importante para el crecimiento del mercado. Los servicios de atención a largo plazo son costosos y, en muchos casos, no están cubiertos por las pólizas de seguro. Esto hace que sea difícil para las personas pagar estos servicios. Falta de personal capacitado: Hay una falta de personal capacitado en la industria de cuidados a largo plazo. Este es un desafío importante ya que limita el crecimiento del mercado. Regulaciones estrictas: La industria de cuidados a largo plazo está sujeta a regulaciones estrictas. Este es un desafío para el crecimiento del mercado ya que aumenta el costo de cumplimiento y limita la entrada de nuevos jugadores en el mercado.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de cuidado a largo plazo se bifurca según el tipo de servicio, el tipo de pagador y la región. Según el tipo de servicio, se segmenta en atención médica domiciliaria, hospicio, atención de enfermería y otros. Por tipo de pagador, se divide en público, privado y de bolsillo. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe de mercado de atención a largo plazo incluye jugadores como Sunrise Carlisle, LP, Atria Senior Living Group, Extendicare, Inc., Capital Senior Living, Amedisys, Inc., Kindred Healthcare, Inc., Genesis Healthcare Corp., Brookdale Senior Living, Inc. ., Senior Care Centers of America y Home Place Senior Care, Inc.

