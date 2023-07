Este informe Transcriptómica de oncología no solo analiza la segmentación del mercado de la manera más clara, sino que también proporciona una imagen precisa del mercado mediante la realización de una investigación cuidadosa sobre las licencias y los actores importantes del mercado. Las partes importantes de este informe de mercado incluyen investigación esencial, investigación en profundidad, investigación auxiliar, perfil organizacional, información competitiva, acumulación de datos, procesamiento e investigación de información, estructura de investigación y programación de investigación. El informe Transcriptómica oncológica considera todas las oportunidades, desafíos, impulsores, panorama competitivo y estructura de mercado para los clientes. Además, el informe de investigación de mercado Transcriptómica oncológica examina más a fondo a los actores clave, los esfuerzos de colaboración reales, las fusiones y adquisiciones junto con sus avances a la deriva y estrategias comerciales.

Data Bridge Market Research proyecta que el mercado de transcriptomas tumorales, que se valoró en $ 7150 millones en 2021, aumentará a $ 15 840 millones en 2029 y experimentará una CAGR del 10,45 % durante el período de pronóstico 2022-2029. Información de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes del mercado y escenarios de mercado, seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge Market Research, el informe de mercado también incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios. y marcos regulatorios.

Factores clave:

Se espera que el mercado de transcriptómica tumoral crezca significativamente durante el período de pronóstico, debido a varios factores, incluida la aplicación cada vez mayor de la interpretación genómica espacial como medio indicador para el melanoma, la tasa de progresión tumoral, el análisis de metástasis y el aumento de la inversión. El surgimiento de un cuarto tramo de secuenciación del genoma y la capacidad de los profesionales emergentes para hacer avanzar la industria son otros dos factores que impulsan la expansión comercial. El mercado de la tecnología transcriptómica está respaldado por los avances tecnológicos continuos, la disponibilidad de procedimientos confiables y efectivos y la creciente demanda de los consumidores por soluciones más confiables y compactas.

Los principales actores mencionados en el informe son:

Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.), F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza), Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.), GENERAL ELECTRIC (EE. UU.), Fluidigm Corporation (EE. UU.), Illumina, Inc. (EE. UU.) , 10x Genomics (EE. UU.), PacBio (EE. UU.), Merck Sharp & Dohme Corp. (EE. UU.), Promega Corporation (EE. UU.), QIAGEN (Alemania), Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)

Regiones y países clave estudiados en este informe:

América del Norte EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa Europa, China, Japón, India, Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia , Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC) Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, partes de Medio Oriente y África (MEA) África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica Es parte de América del Sur.

América del Norte domina el mercado de transcriptomas de tumores debido a la prevalencia de pacientes con neoplasias malignas de mama. Se espera que Asia Pacífico crezca a la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido a la atracción de varios profesionales de negocios organizados para aumentar su participación en esta región única.

Segmentación de mercado clave

Tipo de tumor (cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, cáncer de próstata, melanoma, otros), tecnología (microarray, cuantificación en tiempo real, reacción en cadena de la polimerasa (Q-PCR), tecnología de secuenciación), producto (consumibles, instrumentos, otros) , aplicación (diagnóstico y perfilado de enfermedades, descubrimiento de fármacos, etc.)

Aspectos destacados clave del Transcriptomica de oncologia Informe de mercado :

El mercado global de transcriptómica tumoral se evalúa a fondo, incluida la tecnología, el tipo de producto, la aplicación y otros segmentos clave.

El informe presenta un análisis exhaustivo del mercado, incorporando aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto incluye calcular la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante el período de pronóstico.

Investigue la dinámica del mercado, incluidos los impulsores, las oportunidades, las restricciones y las restricciones que pueden afectar el crecimiento del mercado.

Se proporciona un análisis detallado de las regiones dentro de la industria Transcriptómica oncológica y las perspectivas futuras de crecimiento potencial.

El panorama competitivo se compara para brindar una cobertura detallada de los perfiles de las empresas, las carteras de productos y las estrategias de expansión comercial.

