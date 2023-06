Los lúpulos son flores de la planta Humulus lupulus y también se conocen como conos de semillas. El lúpulo es uno de los principales ingredientes utilizados en el proceso de elaboración de la cerveza junto con el grano, la levadura y el agua. El lúpulo se encuentra principalmente en los países de la Zona Templada del Norte. La planta de lúpulo es una planta herbácea que generalmente se cultiva en un campo llamado campo de lúpulo, jardín de lúpulo o jardín de lúpulo para uso comercial. La parte de la planta utilizada en el proceso de elaboración de la cerveza es la flor del lúpulo que se llena con resinas perecederas que se utilizan para producir cerveza. El lúpulo contiene un aceite esencial de sabor amargo y actúa como conservante en bebidas como la cerveza. El lúpulo se utiliza principalmente como agente aromatizante y estabilizador en bebidas alcohólicas y también se utiliza para diversas aplicaciones en otras bebidas y medicamentos.

Para mantenerse ‘por delante’ de sus competidores, solicite muestras @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/12805

Mercado del Lúpulo: Dinámica

Los factores impulsores del mercado mundial del lúpulo están aumentando la demanda de lúpulo en medicamentos, formulaciones cosméticas y bebidas alcohólicas. Como resultado de la creciente demanda de varios sabores de cerveza, como pilsner o lager, se espera que el mercado del lúpulo aumente significativamente durante el período de pronóstico. El aumento de la popularidad de la cerveza artesanal está aumentando como resultado de la creciente preferencia de los consumidores por la cerveza artesanal a base de lúpulo, es un factor importante que está impulsando significativamente el crecimiento del mercado global de lúpulo durante el período de pronóstico. El lúpulo se utiliza principalmente para normalizar los trastornos del sueño, el nerviosismo y la irritabilidad.

Mercado de lúpulo: segmentación

El mercado mundial del lúpulo está segmentado según la materia prima, la aplicación y la región. El mercado del lúpulo está segmentado en base a la materia prima principalmente en lúpulo Amarillo, lúpulo Cascade, lúpulo Centennial y lúpulo Chinook. La concentración de ácido en el lúpulo Amarillo es 7-11%, el lúpulo Cascade es 4.5-7%, el lúpulo Centennial es 9.5-11.5% y el lúpulo Chinook es 12-14%, que se utiliza principalmente para la producción de bebidas alcohólicas (especialmente cerveza). ).

El mercado del lúpulo está segmentado sobre la base de la aplicación e incluye bebidas alcohólicas (especialmente cerveza), medicamentos, cosméticos y tónicos medicinales. En tónicos médicos el lúpulo se utiliza como colorantes e infusiones. Además, el aceite de lúpulo se usa principalmente en tónicos medicinales que ayudan a mejorar el apetito y reducen el insomnio (trastorno del sueño). Por lo tanto, se espera que el mercado del lúpulo aumente significativamente la contribución a los ingresos durante el período de pronóstico.

Para conectarse con nuestro representante de ventas@ sales@ persistencemarketresearch.com

Mercado del Lúpulo: Panorama Regional

Geográficamente, el mercado mundial del lúpulo se puede dividir en regiones principales que incluyen América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África. A nivel mundial, entre todas las regiones, América del Norte se ha convertido en el mercado más dominante en 2015.

El cambio de estilo de vida con el aumento de los trastornos estomacales y otras enfermedades relacionadas con la salud a nivel mundial ha fortalecido el crecimiento del mercado global de lúpulo y, por lo tanto, se proyecta que amplíe significativamente la contribución de ingresos del mercado global de lúpulo durante el período de pronóstico.

Mercado de lúpulo: jugadores clave

Algunos de los jugadores clave identificados en la cadena de valor del mercado global de lúpulo incluyen YCH HOPS, Global Hops, Steiner Hops Ltd., Kalsec Inc., New Zealand Hops Limited, Heineken UK Limited, SAPPORO HOLDINGS LTD., Charles Faram LTD., Brewers Select Limited y Carlsberg Breweries A/S. Se espera que las empresas amplíen su negocio mejorando su cartera de productos en el mercado mundial del lúpulo.

Compre el informe completo ahora y obtenga hasta un 20 % de descuento en https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/12805

Sobre nosotros:

Persistence Market Research está aquí para proporcionar a las empresas una solución integral con respecto a mejorar la experiencia del cliente. Se involucra en la recopilación de comentarios apropiados después de pasar por interacciones personalizadas con los clientes para agregar valor a la experiencia de los clientes al actuar como el eslabón “perdido” entre las “relaciones con los clientes” y los “resultados comerciales”. Los mejores retornos posibles están asegurados allí.

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

Dirección: 305 Broadway, piso 7, ciudad de Nueva York,

Nueva York 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas – [email protected]