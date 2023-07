By Smith Yon

He trabajado en el campo de ventas, marketing, gestión de eventos, creación de contenido y servicios al cliente y tengo una experiencia laboral total de más de 5 años, incluidos 2 años de emprendimiento. Actualmente, sirvo a mis clientes para sus requisitos de contenido y necesidades de marketing digital. Como escritor de contenido independiente y comercializador digital, he adquirido experiencia y conocimientos en la creación de contenido para sitios web, blogs, redes sociales y contenido de video. Además de la creación de contenido, he trabajado para el desarrollo de sitios web, SEO, anuncios en redes sociales y Google AdWords. Con experiencia en Google Analytics, también puedo ayudar a formular la estrategia de marketing digital correcta desde la fase de conocimiento hasta la fase de conversión en el embudo de ventas.