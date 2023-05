Mercado de microcentros de datos móviles/

Los microcentros de datos móviles permiten la consolidación del mantenimiento, la supervisión y el almacenamiento de datos. Estos centros de datos son compatibles con las plataformas y sistemas operativos existentes, lo que reduce el tiempo y el costo de desarrollar nuevas plataformas para micro centros de datos.

Los microcentros de datos implementan principalmente conectividad de alta velocidad y configuración de servidor de usuario. Esto ayuda a los proveedores de centros de datos a cumplir con el acuerdo de nivel de servicio con sus clientes. Además, estos centros de datos son tan confiables como los centros de datos tradicionales debido a la presencia de suministro de energía continuo, enfriamiento deseado, cableado seguro y sistemas de monitoreo ambiental de alta precisión.

Como resultado, estos centros de datos brindan continuidad del sitio, continuidad del rendimiento y continuidad del negocio. Además, estos centros de datos reducen el costo de comprar o arrendar un edificio para implementar el centro de datos. Como resultado, estos microcentros de datos ofrecen una copia de seguridad de contingencia para el centro de datos primario, lo que aumenta la demanda de una solución de almacenamiento de datos secundario rentable.

Jugadores claves. Jugadores principales:

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : AST Modular, Canovate Group, Elliptical Mobile Solutions, Huawei Technologies Co. Ltd., Panduit Corporation, Rittal GmbH, Silicon Graphics, Inc., Zellabox y más.

Este informe cubre el volumen de ventas, el precio, los ingresos, el margen bruto, los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios, los clientes, el crecimiento histórico y las perspectivas futuras en Centro de datos móvil/micro.

Existen varios estándares y pautas para los microcentros de datos desarrollados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA), la Asociación Canadiense de Estándares (CSA) y Underwriters Laboratory (UL).

El rápido crecimiento de los servicios basados ​​en la nube en la industria de TI y la creciente adopción de la conectividad inalámbrica son los principales impulsores del mercado de microcentros de datos móviles. Además, el bajo gasto de capital, las características como la escalabilidad y la portabilidad, y las soluciones de eficiencia energética alientan a las organizaciones a utilizar microcentros de datos. Además, los diseños innovadores y la implementación rápida de dichos centros de datos son las oportunidades potenciales para el crecimiento de este mercado. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre estos centros de datos está obstaculizando el crecimiento de este mercado.

El mercado de microcentros de datos móviles está segmentado según el tamaño de la organización, las aplicaciones, la industria de uso final, el tamaño del rack y la geografía. Hay varias pequeñas y medianas (PYMES) y grandes empresas que tienen los recursos potenciales para implementar centros de datos móviles/micro para diversas aplicaciones, como recuperación ante desastres, soporte de administración remota y computación móvil, entre otras.

La instalación fácil y rentable de estos centros de datos está alentando a un número creciente de organizaciones pequeñas y medianas a adoptar centros de datos móviles/micro para sus operaciones. Además, dependiendo del tamaño de los datos y los recursos disponibles con las organizaciones, se selecciona el tamaño del rack. El tamaño del rack puede ser de 5 a 25 unidades de rack, de 26 a 50 unidades de rack y de 51 a 100 unidades de rack.

El segmento de la industria de uso final de este mercado se segmenta aún más como instituciones bancarias y financieras (BFSI), telecomunicaciones, institutos gubernamentales y militares y de defensa, entre otros. Se espera que el segmento de telecomunicaciones para centros de datos móviles/micro experimente un enorme crecimiento en las economías en desarrollo. Además, según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

Partes interesadas clave

Fabricantes del mercado de microcentros de datos/

móviles Distribuidores/comerciantes/mayoristas del mercado de microcentros de datos

/móviles Fabricantes de subcomponentes del mercado de microcentros de datos/móviles

Proveedores

intermedios

Preguntas clave respondidas en este informe.

¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado en el futuro?

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global?

¿Quiénes son los principales fabricantes en el espacio de mercado?

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentan los proveedores en la industria global?

¿Qué son las ventas, los ingresos y el análisis de precios por regiones de la industria?

