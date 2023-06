Entre 2022 y 2032, se espera que el mercado mundial de cilindros hidráulicos crezca a una CAGR moderada del 4,2 %, alcanzando casi los 22 300 millones de USD para 2032, frente a los 14 200 millones de USD de 2021. El aumento del gasto en desarrollo de infraestructura y extracción de recursos naturales es Se espera que sea el factor principal que impulse las ventas en el mercado de cilindros hidráulicos.

Las crecientes mejoras técnicas en la industria hidráulica están impulsando el mercado global. Se prevé que la integración de cilindros hidráulicos con tecnología para mejorar la funcionalidad, la precisión y el control en diversas aplicaciones sea un factor clave para el crecimiento del mercado de cilindros hidráulicos.

Para una amplia gama de equipos de construcción, las modernas tecnologías de cilindros hidráulicos incluyen actuadores giratorios y cilindros telescópicos lineales sofisticados y multietapa. En el plazo previsto, se espera que el sector de la construcción en todo el mundo aumente un 85 % hasta los 8 billones de USD, lo que dará como resultado una mayor demanda del mercado mundial de cilindros hidráulicos.

Conclusiones clave

Se espera que la aplicación móvil de cilindros hidráulicos crezca más del 4%. Se espera que la demanda de productos sea impulsada por un mayor gasto en la industria química para satisfacer la demanda de movimiento lineal.

Según el estudio de mercado mundial de cilindros hidráulicos , se prevé que la industria de cilindros hidráulicos con tirante haya crecido más del 4 %. El aumento del uso de equipos agrícolas para la agricultura con el fin de aumentar la capacidad de producción para mantenerse al día con el aumento de la tasa de población puede impulsar la dinámica industrial.

Se prevé que la industria de los cilindros hidráulicos de simple efecto haya crecido más del 4 %. La instalación de estos artículos será impulsada por la creciente necesidad de equipos de manipulación de materiales en la industria de alimentos y bebidas para producir movimiento lineal para cintas transportadoras y líneas de montaje.

China y Estados Unidos son dos mercados con CAGR fuertes. Para 2031, se espera que América del Norte y el este de Asia tengan una participación de mercado combinada de aproximadamente el 35 %.

Durante el período de proyección, se espera que la demanda de cilindros hidráulicos en la India crezca a una CAGR de casi el 7 %. El mercado se ve reforzado por los desarrollos industriales y de infraestructura en curso y planificados en todo el país, que en su mayoría son financiados por el gobierno.

Segmentos clave

Por Función:

de efecto simple

Doble efecto

Por especificación:

soldado

Tirante

Telescópico

Tipo de molino

Por aplicación:

Industrial

Móvil

Por tamaño de orificio:

< 50 mm

50MM a 150MM

> 150MM

Por industria:

Construcción

Aeroespacial

Manejo de materiales

Automotor

Minería

Marina

Gas de petróleo

Otros

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

Asia Pacífico

Oriente Medio y África (MEA)

Panorama competitivo

Aggressive Inc., Eaton Corporation PLC, Texas Inc., Bosch Rexroth AG, Enerpac Corp., Best Metal Products, Prince Manufacturing Corporation, Caterpillar Inc., Hyco International, Inc, Hydrosila, Pacoma GmbH, Parker-Hannifin Corporation, Weber-Hydraulik Group , Norrhydro Oy, Wipro Infrastructure Engineering y otros se encuentran entre los principales actores del mercado de cilindros hidráulicos.

El aumento de la oferta de equipos pesados ​​de construcción y minería de las industrias de la construcción, la minería y el petróleo y el gas es en gran parte responsable del aumento del mercado. El uso cada vez mayor de equipos de manipulación de materiales en todos los sectores del mundo es el principal impulsor de la expansión del mercado de cilindros hidráulicos.

