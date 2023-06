By

El informe Global Lithium Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre Lithium Market. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

El litio es un metal blando de color blanco plateado que forma parte del grupo de los metales alcalinos. Es el metal más liviano del grupo y tiene la densidad más baja de todos los metales. El litio se encuentra en la naturaleza solo en forma de compuestos, no en su forma elemental. El compuesto de litio más común es el carbonato de litio (Li2CO3), que se usa en una variedad de aplicaciones, incluida la fabricación de vidrio y cerámica, baterías de litio y como medicamento psiquiátrico.

Tendencias clave

La tecnología de litio está en constante evolución y mejora. Las tendencias clave en la tecnología de litio son un mejor rendimiento, baterías de mayor duración y diseños más pequeños y compactos.

Las baterías de litio han recorrido un largo camino en los últimos años. Ahora son más potentes y eficientes que nunca. Esto significa que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos hasta dispositivos electrónicos portátiles.

Las baterías de litio también son cada vez más duraderas. Esto significa que pueden durar más tiempo sin necesidad de ser reemplazados. Esto es especialmente importante para aplicaciones en las que el tiempo de inactividad no es una opción, como en dispositivos médicos o equipos militares.

Finalmente, las baterías de litio ahora están disponibles en una variedad de tamaños y formas. Esto significa que se pueden usar en una amplia gama de productos, desde computadoras portátiles hasta teléfonos celulares.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado del litio son la creciente demanda de vehículos eléctricos y el uso cada vez mayor de baterías de iones de litio en una variedad de aplicaciones.

La demanda de vehículos eléctricos está aumentando debido a la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El uso cada vez mayor de baterías de iones de litio se debe a su alta densidad de energía y baja tasa de autodescarga.

El precio del litio ha ido aumentando en los últimos años debido al aumento de la demanda. Los principales productores de litio son Australia, Chile y China.

Segmentación de mercado

El mercado de litio está segmentado por producto, aplicación y región. Por producto, el mercado se divide en carbonato, hidróxido y otros. Por aplicación, el mercado se clasifica en automotriz, bienes de consumo, almacenamiento en red y otros. Por región, el mercado está segmentado en América del Norte, Asia-Pacífico, Europa y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

Los jugadores clave en el mercado de litio son Albemarle Corp., Ganfeng Lithium Co., Ltd., SQM SA, Tianqi Lithium Corporation, Livent Corp., Lithium Americas Corp., Pilbara Minerals, Orocobre Limited Pty. Ltd., Mineral Resources y Allkem.

