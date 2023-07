By

Debido a la creciente preocupación por la contaminación con el uso de agua embotellada, los filtros de agua atraen cada vez más la atención de los consumidores en todo el mundo. Estos también son bastante populares porque dispensan agua limpia sin cambiar la composición mineral del agua. El análisis de PMR explica por qué los filtros de ósmosis inversa son tan populares en todo el mundo y cómo los productores en el mercado mundial de filtros de agua están utilizando todos estos aspectos para aumentar las ganancias e impulsar las ventas. También describe en profundidad por qué se prevé que los continentes de Asia Pacífico y Europa sean mercados lucrativos para las diferentes partes interesadas de la industria.

Solicitud de copia de muestra gratuita @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/32247

La contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos por fuentes domésticas, industriales y agrícolas es el mayor problema que enfrenta el suministro de agua en el mundo. La urbanización generalmente tiene un impacto negativo en la calidad del agua, como se ha establecido ampliamente. El índice decreciente de la calidad del agua de los recursos de agua dulce es un gran problema porque se requieren para casi toda la demanda de agua potable y de riego. El agua químicamente contaminada no afecta inmediatamente la salud humana, a diferencia de la contaminación biológica;

Análisis del atractivo del mercado global Filtro de agua Falta de estándares que restringen el crecimiento del mercado:

La incertidumbre de las medidas regulatorias asociadas con los filtros de agua está desafiando la trayectoria positiva del mercado de filtros de agua. Los filtros de agua no están regulados por ninguna comisión o departamento de salud, lo que destaca la variable efectividad de los filtros de agua entre los diversos fabricantes que operan en la industria. La Fundación Nacional de Saneamiento (NSF), una organización no gubernamental que prueba los productos utilizados para filtrar el agua, otorga un sello NSF a quienes pasan la prueba. Sin embargo, la prueba es voluntaria y no existen normas y reglamentos con respecto a la instalación y uso de filtros de agua, lo que genera incertidumbre en este espacio. Los consumidores están tomando conciencia de la autenticidad y los beneficios dentro de todos los sectores, y una vigilancia más estricta de las afirmaciones falsas ha llamado la atención de los fabricantes.

Solicitud de personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/32247

Mercado de filtros de agua: competencia y descripción regional

El mercado global de filtros de agua representa un panorama de competencia moderadamente consolidado, donde la mayoría de los actores clave del mercado de filtros de agua mantienen su enfoque estratégico al agregar nuevas marcas en el espacio de los estantes de las tiendas, renovar la identidad de la marca, enfocarse en una estrategia de precios innovadora, expansión del mercado, asociaciones estratégicas. y fusiones y adquisiciones.

Según el informe de PMR, se estima que el mercado de filtros de agua registrará una CAGR de más del 8% durante el período de pronóstico de 2020-2030. Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado de filtros de agua en 2019, seguida de Europa, debido al aumento de los ingresos y el poder adquisitivo, la fuerza de la población y el aumento de la conciencia de marca. Además, la creciente demanda de filtros de agua en el punto de entrada también impulsa las ventas globales de filtros de agua. Asia oriental y el sur de Asia tienen el mercado más grande, debido a la gran base de consumidores. La región de Medio Oriente y África tiene la participación más baja en el mercado mundial de filtros de agua.

Compre ahora este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/32247

Sobre nosotros

Persistence Market Research (PMR), como una organización de investigación de terceros, opera a través de una fusión exclusiva de investigación de mercado y análisis de datos para ayudar a las empresas a tener éxito, independientemente de las turbulencias que enfrentan debido a crisis financieras/naturales.

Contáctenos

Investigación de mercado de persistencia

Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito – +1 800-961-0353

Ventas – [email protected] .com