Se espera que el mercado de dispositivos de cirugía bariátrica sea testigo de un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico 2021 a 2028. Según el análisis de Data Bridge Market Research, el mercado tendrá un valor de $ 3,08 mil millones para 2028, registrando una CAGR de 7.38% durante el período de pronóstico mencionado anteriormente. .

La cirugía bariátrica es una cirugía que se realiza principalmente en el tracto gastrointestinal para realizar una cirugía de pérdida de peso. Los dispositivos bariátricos alteran el tracto gastrointestinal al restringir la cantidad de alimentos que ingiere el estómago o al restringir la absorción de nutrientes en el intestino.

La creciente demanda mundial de cirugía mínimamente invasiva (MIS) es uno de los factores importantes que se espera que impulsen el crecimiento y la demanda del mercado de dispositivos de cirugía bariátrica. Además, también se espera que el rápido aumento de la población obesa y el creciente número de cirugías bariátricas contribuyan al crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico 2021-2028. Además, los cambios drásticos en el estilo de vida y el consumo excesivo de calorías también impulsarán el crecimiento del mercado. Además, el aumento del apoyo del gobierno y la creciente conciencia de los alimentos y bebidas en el mercado son algunos de los factores importantes que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos de cirugía bariátrica.

Los jugadores clave mencionados en el informe son:

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Intuitive Surgical, Apollo Endosurgery, Inc., Reshape Lifesciences, Inc., Olympus Corporation, Aspire Bariatrics, Spatz FGIA Inc., Mediflex Surgical Products, Cousin Biotech, Allergan, GI Dynamics, Inc., Asensus Surgical US, Inc., USGI Medical, Stryker, Smith & Nephew, Abbott, B. Braun Melsungen AG, Zimmer Biomet y Teleflex Incorporated son otros actores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para Global, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

El estudio proporcionará información clave sobre:

Resumen global y regional de dispositivos de cirugía bariátrica de 360 ​​grados

Cuota de mercado e ingresos de jugadores clave y jugadores regionales emergentes

Capítulo separado sobre la entropía del mercado para comprender mejor la agresividad de los líderes del mercado [Fusiones y adquisiciones/Inversiones recientes y desarrollos clave]

Sujeto a disponibilidad de datos y factibilidad relevante para la industria de destino.

Análisis de patentes** Número de patentes/marcas presentadas en los últimos años.

Una guía completa y útil para los nuevos en el mercado.

Competidores: en esta sección, se estudia el perfil de la empresa, la cartera de productos, la capacidad, el precio, el costo y los ingresos de varios actores líderes de la industria Dispositivos de cirugía bariátrica.

Oferta y consumo: comenzando con las ventas, esta sección estudia la oferta y el consumo del mercado Dispositivos de cirugía bariátrica, esta sección también revela la brecha entre la oferta y el consumo. Esta sección también proporciona datos de importación y exportación.

Análisis de producción: La producción de Equipo de cirugía bariátrica se analiza por región, tipo y aplicación. También se presenta aquí el análisis de precios de varios Dispositivos de cirugía bariátrica jugadores clave del mercado.

Análisis de ventas e ingresos: las ventas y los ingresos del mercado Dispositivos de cirugía bariátrica se estudian por región. El precio es otro aspecto clave que juega un papel clave en la generación de ingresos y también se evalúa en esta sección para diferentes regiones.

Otro análisis: análisis de información, transacción y distribución del mercado Dispositivos de cirugía bariátrica

Panorama competitivo: perfil de la empresa que cotiza en la bolsa, incluido el análisis DAFO, descripción general del negocio, especificación del producto/servicio, sede, compradores intermedios y proveedores clave.

Regiones y países clave estudiados en este informe:

área Kitami América Latina Europa Asia-Pacífico oriente medio y africa nación A NOSOTROS. Argentino REINO UNIDO. Sierra Arabia Saudita Canadá Chile Alemania Japón Emiratos Árabes Unidos México Brasil Francia India Turquía Italia, España, países nórdicos {Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc.}, Rusia Australia, Singapur, Japón , Corea egipto y sudáfrica

principales segmentos del mercado

Según el tipo, el mercado de dispositivos de cirugía bariátrica está segmentado en dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos y dispositivos quirúrgicos no invasivos. Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos se han subdividido en dispositivos de grapado, dispositivos de sellado energético/vascular, dispositivos de cierre y accesorios.

Según el procedimiento quirúrgico, el mercado de dispositivos de cirugía bariátrica está segmentado en gastrectomía en manga, cirugía de derivación gástrica, cirugía bariátrica de revisión, cirugía bariátrica no invasiva, banda gástrica ajustable, cirugía de mini derivación gástrica y cirugía de derivación pancreaticobiliar con interruptor duodenal. .

El segmento de usuarios finales del mercado de equipos de cirugía bariátrica se divide en clínicas de cirugía bariátrica, hospitales, centros especializados y centros de cirugía ambulatoria.

Puntos clave cubiertos en el Directorio de mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica:

Capítulo 1: Introducción, impulsores, descripción del producto, objetivos y alcance de investigación del mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica.

Capítulo 2: Resumen: información básica del mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica.

Capítulo 3: Visualización de la dinámica del mercado: impulsores, tendencias y desafíos existentes del segmento de mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica

Capítulo 4: Análisis de mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica: cinco fuerzas de Porter, FODA, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas registradas

Capítulo 5: Dispositivos de cirugía bariátrica Segmentación del mercado por tipo, usuario final y región

Capítulo 6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global Dispositivos de cirugía bariátrica que consta de Panorama competitivo, Análisis de grupo de pares, Matriz BCG y Perfil de la empresa

Capítulo 7: Evaluación de mercado por industria, es decir, regiones de fabricantes, tipo de producto, aplicación, usuario final e ingresos y participación en las ventas de estas regiones

Capítulos 8 y 9: Apéndices, métodos de investigación y fuentes de recopilación de datos

El mercado mundial de equipos de cirugía bariátrica es una valiosa fuente de orientación para personas y empresas interesadas en la industria.

