Mercado de proteínas de colágeno se prevé que crezca a una CAGR considerable de alrededor del 5,4% durante el período de pronóstico. En la actualidad, los productos naturales a base de plantas tienen demanda en todos los sectores. La gente está buscando alternativas basadas en plantas para una opción limpia y sostenible. Muchos desarrollos recientes han tenido lugar en el campo del colágeno libre de animales. La gente piensa que puede beneficiarlos de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Geltor anunció su colaboración con la influencer de belleza coreana Sally Olivia Kim. La compañía espera trabajar con colágeno de origen vegetal, ya que Sally también ha estado trabajando en esta línea de productos. El colágeno se toma como ingrediente principal de los productos cosméticos debido a sus altas propiedades hidratantes y regeneradoras. Su capacidad para retener el agua ayuda a mantener la piel para mantener el contenido de agua durante un largo período de tiempo. El colágeno tiene propiedades de cicatrización de heridas y ayuda a la piel a regenerar las células dañadas. Los rellenos de colágeno se utilizan en dermatología para hacer que la piel sea más radiante y también para eliminar los signos del envejecimiento. Los hidrogeles se preparan con colágeno como componente principal que se utiliza como mascarillas faciales.

Los expertos en belleza recomiendan el uso de colágeno hidrolizado para que la piel absorba más colágeno incluso cuando se aplican en las capas superiores en forma de crema o gel. Por ejemplo, en mayo de 2021, Orora Skin Science Inc. lanzó dos productos que consisten en colágeno bioidéntico vegano. Estos ayudan a mejorar el colágeno natural que está presente en la piel.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2023

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por fuente

por formulario

Por tipo de producto

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Competitive Landscape- Gelita AG, Nitta Gelatin NA Inc., SAS Gelatines Weishardt, Darling Ingredients Inc., Nippi Collagen NA Inc., and others.

Global Collagen Protein Market Report by Segment

By Source

Bovine

Porcine

Marine

Poultry

By Form

Dry

Liquid

By Product Type

Gelatin

Hydrolyzed Collagen

Native Collagen

Global Collagen protein market by Application

Nutritional products

Food and beverages

Pharmaceuticals

Cosmetics and personal care

Collagen Protein Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

Company Profiles

Amicogen Inc.

Apsen Naturals

BioCell technology LLC

CHAITANYA CHEMICALS

Collagen Solutions Plc

CRESCENT BIOTECH

Ewald Gelatin Gmbh

Gelnex

Junca Gelatines SL

Lapi Gelatine S.p.a.

Rousselot B.V.

Vinh Hoan Corp.

Vital Proteins LLC

Weishardt International

