Se prevé que el mercado indio de mangueras hidráulicas crezca a una CAGR del 6,8 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente demanda de mangueras hidráulicas en la industria agrícola, junto con la creciente demanda de equipos avanzados en la industria agrícola india, impulsen aún más el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente adopción de equipos y métodos agrícolas avanzados anime a más y más empresas a invertir e innovar de manera integral. India es un país basado en la agricultura con aproximadamente el 75% de la población que depende de la agricultura, directa o indirectamente. Los agricultores de la India han estado utilizando equipos y métodos tradicionales durante mucho tiempo.

Los principales factores que contribuyen al crecimiento de la industria agrícola incluyen la rápida industrialización, el aumento de la inversión en la industria agrícola en general. Para satisfacer las necesidades alimentarias de la creciente población, la rápida industrialización y la modernización de la agricultura son ineludibles. La mecanización conserva la entrada a través de la precisión en la medición para garantizar una mejor distribución al tiempo que reduce la cantidad requerida para una mejor respuesta y también evita pérdidas y desperdicios. También reduce el costo de producción por unidad a través de la conservación de insumos y una mayor productividad. Por lo tanto, la creciente producción en la industria agrícola de la India aumenta aún más la demanda de mangueras hidráulicas para varios propósitos que se proyectan para brindar amplias oportunidades al mercado.

Mercado indio de mangueras hidráulicas: segmentación

Por tipo de producto

Articulado

Reforzado

Enroscado

Otro (Corrugado)

Por industria

Agricultura

Construcción y Minería

Fabricación

Otros (farmacéuticos)

Perfiles de la empresa

Corporación Bridgestone.

Continental AG

Eaton Corporación plc

Hosetech Ltd.

HeBei Jingbo Petroleum Machinery Co., Ltd.

Mithra Fluidtrans Pvt. Limitado.

Grupo Hidráulico Manuli

Parker-Hannifin Corp.

Ryco Hidráulica Pty Ltd.

Grupo Semperit

Sumitomo Riko Co. Ltd.

Yokohama Rubber Co., Ltd.

