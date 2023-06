Se espera que la tecnología Blockchain, que también, en el cuidado de la salud, sea lo próximo más grande en el sector de la salud en el futuro. Las implementaciones relacionadas con blockchain en esta vertical incluyen la protección segura de datos, la mejora de la seguridad de los datos y la mejora del uso de aplicaciones de atención médica para pagar facturas médicas, lo que hace que las transacciones en línea sean extremadamente seguras. Estos serían los factores de comportamiento relacionados con el mercado Tratamiento de enfermedades raras en los próximos años.

Una evaluación exhaustiva presentada por Persistence Market Research sobre el mercado global de tratamiento de enfermedades raras en un nuevo informe de investigación titulado “Mercado de tratamiento de enfermedades raras: análisis de la industria global 2012 – 2016 y pronóstico 2017 – 2025” destaca el desempeño de los diversos segmentos en el mercado durante un periodo de ocho años. Esto implica el escenario actual de la dinámica del mercado junto con el pronóstico de todo el mercado en varias geografías. Según Persistence Market Research, hay muchas oportunidades que promueven el crecimiento de los ingresos en este mercado durante el período de pronóstico.

El informe cubre importantes geografías de América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África. De estos paisajes principales, América del Norte establece un camino de crecimiento significativo para mostrar un valor de US $ 78,434 Mn para fines de 2025 según los pronósticos del estudio de investigación. Después de América del Norte, Europa y Asia Pacífico, especialmente Japón, están en línea mostrando potencial para el tratamiento de enfermedades raras durante un período de ocho años. La región de Medio Oriente y África (MEA, por sus siglas en inglés) presentará un crecimiento lento debido a la poca conciencia de las enfermedades raras y, por lo tanto, de sus tratamientos.

Perfiles de la empresa:

Novartis AG

pfizer inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltda.

Corporación Celgene

AbbVie Inc.

Servicios Johnson & Johnson, Inc.

Condado

Alexión

Novo Nordisk A/S

Sanofi

Bayer AG

amgen, inc.

Allergan plc.

Eisai Co. Ltd.

Compañía Bristol-Myers Squibb

Merck & Co., Inc.

Productos farmacéuticos de vértice

Baxter

BioMarín

Industrias Farmacéuticas Teva Ltd.

Otros

Varias oportunidades acechan en el mercado, creando un impacto positivo en la tasa de crecimiento del mercado global

Las adquisiciones en el escenario global se pueden utilizar para expandir la cartera comercial y las operaciones de los jugadores clave, quienes harán bien en aprovechar esta estrategia para establecer una presencia global. La integración hacia adelante se puede lograr mediante la expansión de la cadena de valor. La eficiencia operativa debe incrementarse para lograr un alto retorno de la inversión. Esto se puede lograr cambiando la fabricación de medicamentos importantes a medicamentos huérfanos.

Los fabricantes de medicamentos huérfanos disfrutan de las ventajas de los beneficios fiscales, las aprobaciones rápidas y otras subvenciones a la investigación, lo que abre espacio para más innovaciones. La innovación de productos puede dar lugar a terapias avanzadas e innovaciones en medicina o fármacos, que pueden utilizarse para acceder a nuevos mercados. Además, la creciente incidencia de enfermedades raras le da un plus al mercado.

El público es consciente de estas enfermedades raras y esta conciencia está aumentando gracias al esfuerzo del gobierno y otros grupos sociales. Además de este escenario, los esquemas de reembolso en las economías desarrolladas están impulsando el crecimiento de la demanda de tratamientos de enfermedades raras y, por lo tanto, impulsando el crecimiento del mercado de tratamiento de enfermedades raras en los países desarrollados.

Mercado global de tratamiento de enfermedades raras: Pronóstico segmentario

El informe del mercado global de tratamiento de enfermedades raras implica una segmentación de cinco niveles que comprende: por área terapéutica, por tipo de fármaco, por clase de fármaco, por modo de administración y por canal de distribución.

El segmento de enfermedades genéticas por área terapéutica , que dominaba el mercado global en el pasado, mostrará una tracción similar en los próximos ocho años. Se prevé que este segmento tenga un valor de US$ 56.241 Mn para fines de 2025. El segmento de enfermedades metabólicas por tipo terapéutico muestra una mayor tasa de crecimiento en comparación con el segmento de enfermedades genéticas y está a punto de alcanzar un valor de US$ 23.938 Mn para 2025 fin

Por tipo de medicamento , los medicamentos originales son el segmento más grande en el mercado mundial de tratamiento de enfermedades raras, y se estima que tendrá alrededor del 75% de la participación de mercado para fines de 2025.

De los diversos segmentos de clases de drogas , los compuestos orgánicos son el segmento dominante y más atractivo, con un índice de atractivo de 0,6 durante el período de pronóstico.

El segmento oral por modo de administración domina el mercado global para el tratamiento de enfermedades raras desde el punto de vista de los ingresos y se prevé que continúe esta característica durante el período de pronóstico. Tiene el índice de atractivo de mercado más alto de 2.2. El segmento de inyectables está preparado para representar una cuota de valor del 39,5 % a finales de 2025 y refleja un índice de atractivo del mercado de 0,8

Por canal de distribución , el segmento de farmacias especializadas dominó el mercado global de tratamiento de enfermedades raras en términos de ingresos en 2016 y se prevé que continúe haciéndolo durante el período de pronóstico. Las farmacias especializadas es el segmento más atractivo, con un índice de atractivo de 1,6 durante el período de pronóstico

Inteligencia Competitiva – Análisis de Jugadores Clave

El informe de investigación sobre el mercado mundial de tratamiento de enfermedades raras perfila a los actores clave en el mercado y su inteligencia completa, incluidos datos como la cartera de productos, las estrategias, la distribución geográfica, etc. Algunos de los actores clave involucrados son Novartis AG, Pfizer, F. Hoffmann- La Roche Ltd., Celgene Corporation, AbbVie Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Shire, Alexion, Novo Nordisk A/S, Sanofi, Bayer AG, Amgen, Inc., Allergan plc., Eisai Co. Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co., Inc., Vertex Pharmaceuticals, Baxter, BioMarin y Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Preguntas clave respondidas en este informe.

¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado en el futuro?

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global?

¿Quiénes son los principales fabricantes en el espacio de mercado?

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentan los proveedores en la industria global?

¿Qué son las ventas, los ingresos y el análisis de precios por regiones de la industria?

