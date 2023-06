Mercado alemán de galacto-oligosacáridosse prevé que muestre una tasa de crecimiento considerable durante el período de pronóstico. Los galacto-oligosacáridos son oligosacáridos no digeribles con propiedades prebióticas que se pueden utilizar en una gran cantidad de productos en la industria de procesamiento de alimentos. Alemania es el principal mercado de alimentos y bebidas en Europa. Según el comercio e inversión alemán (GTAI), Alemania tiene casi 82 ​​millones de consumidores de productos alimenticios y bebidas en todo el país, se espera que este número aumente en los próximos años, lo que convierte a Alemania en un punto de acceso para la fabricación de productos alimenticios y bebidas en los próximos años La industria de alimentos y bebidas del país está dominada por la carne, los lácteos, los productos horneados y la confitería con productos de panadería de larga duración.

Además, la presencia de los principales actores del mercado en la región, como Elicityl SA, Glycosyn LLC, Gnubiotics, Inbiose NV, Jennewein Biotechnologie GmbH, entre otros, que están haciendo una contribución clave al desarrollo de nuevos productos, está impulsando el crecimiento del mercado de galacto? oligosacáridos en el país. La complejidad técnica del método de producción es una restricción importante para los nuevos participantes en el mercado. Los actores del mercado están invirtiendo activamente en nuevos métodos de producción para mejorar la eficiencia y mantener su posición en el mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill Inc. y otros

Segmentación de mercado

Mercado de Alemania Galactooligosacáridos por aplicación

Formula infantil

Suplementos dietéticos

Alimentos y bebidas funcionales

Perfiles de la empresa

AIDP Inc.

Baolingbao Biología Co., Ltd.

BASF SE

Biociencias Clasado

Elicityl SA

Ingredion Inc.

JenneweinBiotechnologie GmbH

Grupo Kerry plc

Nestlé SA

Oligosa ASA

Royal FrieslandCampina NV

Vitalus Nutrición Inc.

Yakult Honsha Co. Ltd.

For More Customized Data, Request for Report Customization @

