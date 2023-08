El mercado mundial de los deportes electrónicosse prevé que crezca a una CAGR del 18,6% durante el período de pronóstico. La creciente popularidad de los videojuegos en línea en todo el mundo es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. La popularidad de los videojuegos se ha expandido más allá de los jugadores tradicionales, atrayendo a una audiencia más amplia que incluye jugadores casuales, espectadores e incluso no jugadores. Esta base de audiencia diversa ha llevado a una mayor audiencia y participación en eventos de deportes electrónicos, impulsando el crecimiento del mercado. El auge de los deportes electrónicos como carrera profesional debido a los emocionantes premios acumulados internacionales, los ingresos por transmisión y los patrocinios individuales, junto con la creciente popularidad de los torneos de juegos, está acelerando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Tencent Holdings Limited planea ampliar los torneos de juegos muy populares como League of Legends y Honor of Kings en China, lo que atraerá a jugadores y espectadores de todo el mundo. El premio acumulado para la Copa de Campeones Mundiales Honor of Kings (KCC) de 2022 fue de 10,0 millones de dólares.

Los actores del mercado están contribuyendo considerablemente al crecimiento del mercado mediante la adopción de diversas estrategias, incluidas fusiones y adquisiciones, asociaciones, financiación, colaboraciones y lanzamientos de nuevos productos para mantenerse competitivos en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Gamerji lanzó su plataforma de deportes electrónicos en países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos como estrategia de expansión internacional. La empresa tiene como objetivo llegar a 2,5 millones de audiencias en la región de Oriente Medio. En abril de 2021, Gameloft se asoció con ESL Gaming, una empresa alemana de producción y organización de deportes electrónicos. Esta colaboración tenía como objetivo mejorar las soluciones de patrocinio impulsadas por deportes electrónicos móviles.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de los deportes electrónicos : https://www.omrglobal.com/request-sample/esports-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Tipo de transmisión

Plataforma

Modelo de ingresos

Género de juego

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: incluye Activision Blizzard, Inc., Epic Games, Inc., Gfinity PLC, Modern Times Group y otros.



Segmento de informe de mercado de deportes electrónicos

Por tipo de transmisión

Vivir

Bajo demanda

Por plataforma

Deportes electrónicos basados ​​en PC

Esports basados ​​en consolas

Móviles y Tabletas

Por modelo de ingresos

Derechos de los medios

Anuncio

Patrocinio

Tarifas de editor de juegos

Mercancía y Entradas

Por género de juego

Campo de batalla multijugador en línea (MOBA)

Jugador contra Jugador (PvP)

Juegos de disparos en primera persona (FPS)

Estrategia en tiempo real (RTS)

Un informe completo del mercado de deportes electrónicos está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/esports-market

Segmento de informe de mercado de deportes electrónicos por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

alfabeto inc

DLive Entertainment Pte. Limitado.

artes electrónicas inc.

Corporación HTC

Corporación Intel

metaplataformas inc.

Microsoft Corp.

nintendo co ltd

Corporación de NVIDIA

juegos antidisturbios, inc.

corporación del grupo sony

tencent holdings ltd.

Twitch interactivo, Inc.

Corporación de válvulas

X1 Esports y entretenimiento Ltd.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/esports-market

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404