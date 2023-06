By

Se estima que el mercado mundial de pilas de combustible crecerá a una CAGR del 20,0% durante el período de pronóstico. Las celdas de combustible son únicas en términos de la variedad de sus aplicaciones potenciales, utilizan una amplia gama de combustibles y materias primas y proporcionan energía para sistemas tan grandes como una central eléctrica y tan pequeños como una computadora portátil. Las iniciativas gubernamentales favorables para la adopción de la tecnología de celdas de combustible ofrecen enormes oportunidades para el crecimiento del mercado. El gobierno y varias empresas del sector privado están trabajando para aprovechar sus compromisos con las pilas de combustible y el hidrógeno, para fortalecer su infraestructura energética.

Según los datos de Hydrogen Fuel Cell Partnership, durante el cuarto trimestre de 2022 se vendieron 720 nuevos coches de pila de combustible de hidrógeno en EE. UU., lo que supone un 20 % más que hace un año. Desarrolla un sistema de energía de celda de combustible directo de hidrógeno con una eficiencia máxima del 68 % (en última instancia, del 72 %) para camiones pesados ​​que puede lograr una durabilidad de 25 000 horas (en última instancia, 30 000 horas) y ser producido en masa por $80/kW (en última instancia, $60/kW ).

Además, en enero de 2023, la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable (EERE) del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ofrece un anuncio de oportunidad de financiación (FOA) para apoyar la I+D y la demostración (RD+D) de tecnologías asequibles de hidrógeno y pilas de combustible. Con estas iniciativas, la organización se enfoca en tecnologías clave de entrega y almacenamiento de hidrógeno y tecnologías de celdas de combustible duraderas, particularmente para camiones pesados ​​para reducir las emisiones de dióxido de carbono y eliminar la contaminación del tubo de escape.

Las fusiones y adquisiciones, las colaboraciones y los lanzamientos de productos son algunas de las estrategias clave adoptadas por los actores del mercado. Por ejemplo, en enero de 2022, Doosan Fuel Cell Co., Ltd. y Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) firmaron un acuerdo para fortalecer las capacidades de operación y mantenimiento de celdas de combustible de hidrógeno. Las dos compañías trabajan juntas para producir una hoja de ruta para la capacitación técnica en operación y mantenimiento de celdas de combustible de hidrógeno, así como un proyecto local de celdas de combustible de hidrógeno verde para energía distribuida. Además, en febrero de 2022, Renault Group y Plug Power Inc. formaron una empresa conjunta con la formación de HYVIA para trabajar en movilidad baja en carbono y pilas de combustible de hidrógeno. Esta empresa conjunta integra todo el ecosistema de movilidad de hidrógeno de forma única, desde el vehículo hasta la infraestructura y los servicios llave en mano para los clientes.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Ballard Power Systems, Inc., Ceres Power Holdings plc, Fuel Cell Energy, Inc., Plug Power Inc., Hydrogenics Corp. y otros.

Segmento de informe de mercado de celdas de combustible

Por tipo

Celda de combustible de membrana de electrolito polimérico (PEMFC)

Pila de combustible de óxido sólido (SOFC)

Pila de combustible de carbonato fundido (MCFC)

Pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC)

Otros (pila de combustible alcalina (AFC) y pila de combustible de metanol directo (DMFC))

por aplicación

Estacionario

Portátil

Transporte

Segmento de informe de mercado de celdas de combustible por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

acumetría, inc.

AFC Energía plc

Sistemas de Alergia

Ballard Power Systems Inc.

Energía de floración

Ceres Power Holdings plc

Doosan Fuel Cell América, Inc.

FuelCell Energy, Inc.

Fuji Electric Co., Ltd.

corporación de hidrogenia

empresa hyundai motor

Neah Power Systems, Inc.

Nedstack Fuel Cell Technology BV

Nuvera Fuel Cells, LLC

Corporación Oorja

enchufe de energía inc.

Proton Power Systems plc

SFC Energy AG

Shanghái Shenli Technology Co., Ltd.

SOLIDpower SpA

Corporación Toshiba.

corporación de tecnologías unidas

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @

