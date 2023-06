Se prevé que el mercado de bebidas orgánicas crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Las bebidas orgánicas están hechas de productos alimenticios cultivados naturalmente sin el uso de pesticidas sintéticos, hormonas de crecimiento e ingeniería genética. Las bebidas orgánicas no contienen sabores ni colores artificiales y no contienen conservantes. Las bebidas orgánicas se prefieren principalmente a las bebidas que carecen de valor nutricional y tienen un alto contenido de azúcar.

El rápido crecimiento de los ingresos per cápita de la población en las economías emergentes impulsará el crecimiento del mercado de bebidas orgánicas. Además de esto, también se anticipa que el aumento de las poblaciones urbanas y jóvenes que ingresan al segmento de clase media aumentará el consumo de bebidas orgánicas, lo que contribuirá significativamente al crecimiento del mercado. Además, la creciente población urbana también está dispuesta a pagar por bebidas orgánicas premium, lo que influirá considerablemente en el valor general del mercado de bebidas orgánicas. Sin embargo, las crecientes amenazas de bebidas orgánicas falsas fabricadas por marcas desafiarán significativamente el crecimiento del mercado de bebidas orgánicas durante el período de pronóstico.

Segmentación del mercado de bebidas orgánicas

por producto

Alcohólico

Vino

Cerveza

Espíritu

Otros

No alcohólico

Jugos de Frutas y Vegetales

Lácteos

Café Té

Otros

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Boncafe International Pte Ltd.

Danone SA

Drake’s Organic Spirits

Genesis Organic Juice

A

Parker’s organic juices pty ltd.

PepsiCo, Inc.

SUJA LIFE, LLC

SunOpta

Tata Global Beverages

The Good Life Company (TGL Co.)

The Hain Celestial Group, Inc.

Uncle Matt’s Organic Inc.

