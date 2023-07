Perspectivas del mercado de nutrición deportiva (2022-2032)

Con una expansión a una CAGR de valor del 9,6 % , se prevé que el mercado mundial de nutrición deportiva aumente de una valoración de 21.000 millones de dólares estadounidenses en 2022 a 52.500 millones de dólares estadounidenses para finales de 2032.

Los productos de nutrición deportiva están diseñados para ayudar a los atletas y entusiastas del fitness a mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos de fitness. Estos productos están formulados con una variedad de ingredientes, que incluyen proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales, para proporcionar a los atletas los nutrientes necesarios para un rendimiento máximo. Se espera que el mercado global de nutrición deportiva crezca significativamente en los próximos años debido a la creciente demanda de productos para la salud y el fitness.

Segmentación de mercado:

El mercado mundial de nutrición deportiva se puede segmentar según el tipo de producto, el canal de distribución y la región.

Según el tipo de producto , el mercado se puede dividir en bebidas deportivas, suplementos deportivos y alimentos deportivos.

Según el canal de distribución , el mercado se puede segmentar en canales en línea, tiendas especializadas, supermercados e hipermercados, y otros.

Indicadores de mercado:

La demanda de productos de nutrición deportiva está impulsada por la creciente conciencia de los beneficios para la salud de la nutrición deportiva y el creciente número de entusiastas del fitness. Los productos de nutrición deportiva ofrecen varios beneficios, incluido el aumento de la masa muscular, la mejora de la resistencia y la reducción del tiempo de recuperación. Además, se espera que la creciente demanda de productos convenientes y para llevar y la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico impulsen el crecimiento del mercado.

Análisis Regional:

El mercado de la nutrición deportiva está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Se espera que América del Norte domine el mercado debido a la gran adopción de tendencias de acondicionamiento físico y la creciente demanda de productos de nutrición deportiva en la región. Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo debido a la creciente concienciación sobre la salud y al creciente número de entusiastas del fitness. Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo debido a la creciente adopción del estilo de vida occidental y las tendencias de acondicionamiento físico en países como China e India.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Los actores clave que operan en el mercado global de nutrición deportiva incluyen Glanbia plc, PepsiCo, Inc., Abbott Laboratories, The Coca-Cola Company, Nestlé SA, Clif Bar & Company, MaxiNutrition, Yakult Honsha Co., Ltd., GNC Holdings, Inc. ., y MusclePharm Corporation.

Se espera que el mercado global de nutrición deportiva crezca significativamente en los próximos años debido a la creciente demanda de productos para la salud y el fitness. El mercado está impulsado por los diversos beneficios que ofrecen los productos de nutrición deportiva y el creciente número de entusiastas del fitness. Los jugadores clave que operan en el mercado se centran en ampliar su cartera de productos y aumentar su cuota de mercado a través de adquisiciones y asociaciones. También se espera que el desarrollo de nuevos ingredientes y formulaciones impulse el crecimiento del mercado.

