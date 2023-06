Un estudio de PMR estima que el valor del mercado de analizadores de procesos alcanzará los 8400 millones de USD en 2023 desde los 8100 millones de USD de 2022. Según expertos de la industria, se generarán 16200 millones de USD en 2033, lo que representa una CAGR del 6,8 %.

El mercado ha estado creciendo constantemente en respuesta a las crecientes demandas de optimización de procesos, normas de seguridad y control de calidad. Los fabricantes de alimentos y bebidas, los fabricantes de productos químicos, los fabricantes de productos farmacéuticos y las empresas de tratamiento de agua y aguas residuales son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado.

Con el avance de las tecnologías analíticas, el mercado de analizadores de procesos ha crecido exponencialmente a lo largo de los años. Se han desarrollado varias tecnologías innovadoras, como espectroscopia, cromatografía, analizadores de gases, espectrometría de masas y otros métodos de detección. El monitoreo en tiempo real, la alta precisión, la sensibilidad mejorada y el análisis de datos mejorado son características de estos analizadores avanzados. Un análisis de proceso identifica y elimina impurezas en los productos, lo cual es fundamental en industrias como refinerías petroquímicas y plantas químicas. A medida que las empresas se esfuerzan por mejorar sus operaciones y seguir siendo competitivas, la transformación digital se ha vuelto más importante para el éxito.

El uso de la tecnología para mejorar los procesos comerciales existentes requiere que las empresas comprendan en profundidad su funcionamiento. Los analistas de procesos ayudan a las empresas a determinar e implementar nuevas tecnologías que pueden simplificar y automatizar sus procesos. La tecnología con analizadores de proceso permite el análisis de un producto durante el procesamiento, incluido el análisis químico, el análisis térmico, el punto de congelación, la presión, la viscosidad y el color. El análisis de procesos puede contribuir a la identificación de atributos de calidad críticos (CQA) y parámetros de proceso críticos (CPP) para la calidad por diseño (QbD). El análisis de procesos involucra una variedad de métodos de prueba dependiendo de los parámetros bajo consideración.

A medida que crezca el mercado de analizadores de procesos, los proveedores introducirán analizadores de procesos portátiles, que tendrán un impacto positivo en la industria. Sin embargo, los países en desarrollo tienen una baja tasa de adopción de analizadores de procesos, lo que plantea un gran desafío para el crecimiento del mercado mundial.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que el mercado de análisis en línea crezca un 6,5% en los próximos años.

Según estimaciones, el mercado de la industria química crecerá un 6,3% durante los próximos diez años.

Para 2033, el mercado de analizadores de procesos de los Estados Unidos tendrá un valor de US$ 2.500 millones .

Se prevé que el mercado de analizadores de procesos de Japón crezca a una tasa compuesta anual del 7 % en los próximos años.

Se espera que el mercado de analizadores de procesos de Corea del Sur crezca en mil millones de dólares .

“Se espera que la demanda de automatización y avances tecnológicos aumente en el futuro. Se espera que el aumento del tráfico de Internet y la introducción de Industry 4.0 impulsen el mercado de analizadores de procesos”, dice un analista de Persistence Market Research.

Segmentación de mercado

Por tipo de análisis (Análisis en línea, Análisis en línea, Análisis en línea)

Analizando el estado del material (líquido, gas)

Por industria de usuario final (petróleo y gas, productos farmacéuticos, agua y aguas residuales, química, otros)

Panorama competitivo

El crecimiento del mercado de analizadores de procesos está impulsado en parte por importantes inversiones en investigación y desarrollo. Los participantes del mercado también están llevando a cabo una serie de actividades estratégicas para aumentar su presencia global, incluido el lanzamiento de nuevos productos, la fusión y adquisición de empresas, el aumento de la inversión y las colaboraciones. Una oferta de productos rentable ayudará a la industria de analizadores de procesos a expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado altamente competitivo.

Algunos de los principales jugadores incluyen:

ABB Ltd, AMETEK Process Instruments, Applied Analytics Inc., Endress+Hauser AG, Emerson Electric Co., Mettler-Toledo International Inc., Siemens AG, Suez, Thermo Fisher Scientific Inc., Yokogawa Electric Corporation

Desarrollos recientes:

En enero de 2023, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. lanzará la tecnología analítica de procesos (PAT), que permite a los fabricantes de productos farmacéuticos controlar los parámetros críticos del proceso (CPP ).

En mayo de 2022, APC Ltd. y Agilent Technologies Inc. firmaron un acuerdo de colaboración, comprometiéndose a trabajar para combinar tecnologías para brindar a los clientes un enfoque único para el análisis de procesos automatizado a través de cromatografía líquida (LC). A medida que la industria farmacéutica y biofarmacéutica avanza hacia la fabricación continua, implementar las capacidades analíticas de las empresas para respaldar el monitoreo de procesos en línea es un paso natural para ayudar a los clientes mutuos a desarrollar medicamentos de mayor calidad con mayor rapidez.

Conozca más sobre las inclusiones de informes

Persistence Market Research publicó un nuevo informe de mercado sobre el mercado de analizadores de procesos, que cubre un análisis de la industria global de 2018-2022 y pronósticos para 2023 a 2033. Este informe de investigación proporciona información convincente sobre la base del tipo de producto, la perspectiva de la aplicación y el canal de ventas. en todas las regiones principales.

El informe también incluye factores de pronóstico y factores macroeconómicos vitales que se anticipa que impulsarán el crecimiento del mercado global. También aborda las restricciones que se prevé que obstaculicen el crecimiento del mercado, junto con las últimas tendencias y oportunidades potenciales en el mercado.

