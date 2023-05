Este estudio en el mercado mundial Apropiamiento del usuario market ofrece un análisis exhaustivo de las tendencias, obstáculos y oportunidades más importantes del mercado. También contiene orientación sobre el mundo de la competencia global y las técnicas utilizadas por los principales actores del mercado. Como resultado, los clientes pueden elegir sabiamente y desarrollar una ventaja del mercado. Además, la investigación ofrece un estudio exhaustivo de la segmentación del mercado, que incluye segmento de mercado, propósito y geografía, que ayuda a los compradores a detectar perspectivas lucrativas en varias geografías. Pueden utilizar este conocimiento para crear planes de marketing que funcionen y hacer crecer su empresa a nivel internacional.

IBM Corporation, CA Technologies, Dell Technologies Inc., Centrify Corporation, Hitachi Ltd. (Hitachi ID Systems), SAP SE, etc.