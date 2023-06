Mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías 2022

Hoy en día, los minoristas deben hacer más hincapié en la satisfacción del cliente para superar los requisitos de venta y mercadería. Sin embargo, esto es cada vez más difícil debido a los cambios en las necesidades de los clientes, ya que la cantidad de opciones de productos y canales, y las condiciones cambiantes del mercado continúan fluctuando.

El propósito detrás de la introducción de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías es ayudar a los minoristas a comprender las necesidades de los clientes y tomar medidas específicas para satisfacerlas. La aplicación generalmente vincula las decisiones de compra y surtido del cliente para administrar las prioridades de la mercancía, los objetivos monetarios y la limitación de espacio.

Esto ayuda a comprender la elección de artículos por parte del comprador, un resumen para ayudar a integrar el rendimiento de acuerdo con los planes de mercadería, identificando los criterios de planificación futura, comparando el rendimiento real con los estándares y el pronóstico dentro y fuera de temporada para obtener la máxima respuesta del cliente.

Mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías: impulsores y desafíos

Uno de los principales impulsores es el aumento en el número de minoristas y las demandas de los clientes. La otra razón principal es el aumento en el uso de la nube, big data y análisis avanzados y enfoques algorítmicos para mejorar el rendimiento minorista.

El principal desafío es la tecnología interminable para rastrear la solución específica y establecer la planificación será difícil día a día. Además, los clientes son siempre impredecibles.

Mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías: segmentación

Según el tipo de implementación, el mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías está segmentado en nube, móvil, social y big data. Sobre la base del servicio, el mercado se segmenta en planificación de pretemporada y planificación en temporada. Según los usuarios finales, el mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías está segmentado en fabricación y venta minorista.

Mercado de aplicaciones de gestión de surtido de mercancías: perspectiva regional

En la actualidad, América del Norte, Europa occidental y Asia/Pacífico lideran el mercado debido a la creciente demanda de los minoristas de nivel 1 (minoristas bien conocidos en su campo o mercado). Además, según la geografía, el mercado de Aplicaciones de gestión de surtido de mercancías está segmentado en América del Norte, Europa, Oriente Medio y África, Asia-Pacífico y América Latina.

Jugadores clave del mercado:

Algunos de los actores clave en las aplicaciones de gestión de surtido de mercancías incluyen SAS Institute Inc., JDA Software Group, Inc., TXT e-solutions SpA, Oracle, JustEnough, Island Pacific, Infor, 7thonline. Inc., Logility y The Nielsen Company (EE. UU.), LLC.

