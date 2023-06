By

Se prevé que el mercado de almacenamiento conectado a la red crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El almacenamiento conectado a la red (NAS) proporciona datos centralizados para clientes heterogéneos, usuarios de red aprobados y usuarios de red autorizados. Debido a características como la flexibilidad y la escalabilidad horizontal, la facilidad de configuración y los bajos costos de instalación y mantenimiento, se prevé que el mercado global de almacenamiento conectado a la red aumente significativamente durante el período de pronóstico. Los dispositivos conectados, como computadoras, se pueden usar para configurar convenientemente el NAS.

Los impulsores clave del mercado global de almacenamiento conectado a la red son la creciente demanda de disponibilidad de datos en cualquier momento y desde cualquier ubicación dentro de la red de una empresa y en Internet. La demanda de tecnología NAS está siendo impulsada por la creciente aceptación de entornos de oficinas remotas y virtuales, la planificación de la continuidad del negocio y el requisito ineludible de brindar acceso remoto a las redes corporativas a los empleados.

Los dispositivos NAS son ideales para mantener la copia de seguridad de datos secretos en las operaciones comerciales. Debido a estos objetivos de respaldo y archivos para mantener copias de datos, el uso de esta tecnología está aumentando. La capacidad de los dispositivos NAS para comprimir datos y almacenar una copia duplicada de los datos promoverá la adopción de dispositivos NAS. La deduplicación de datos en la red NAS reemplaza los archivos duplicados con etiquetas relacionadas con el archivo original, lo que reduce la cantidad de entradas duplicadas y mejora la eficiencia de las capacidades de búsqueda.

Se prevé que las pequeñas y medianas empresas sigan teniendo una gran demanda, ya que los dispositivos NAS brindan una opción rentable para estas empresas, que a veces se ven afectadas por desafíos como el acceso restringido a TI y recursos financieros. El mercado mundial de almacenamiento conectado a la red se aleja constantemente de las soluciones centradas en las pequeñas y medianas empresas y se acerca a soluciones más avanzadas centradas en las grandes empresas. Las PYMES utilizan NAS para aplicaciones de almacenamiento y uso compartido de datos relevantes; las grandes empresas utilizan NAS para compartir datos con regularidad, así como para grupos de trabajo, departamentos y oficinas remotas específicos.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de almacenamiento conectado a la red : https://www.omrglobal.com/request-sample/network-attached-storage-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por diseño

Por productos

Por usuario final

Por solución de almacenamiento

Por implementación

Por industria de usuario final

Panorama competitivo: Dell Technologies Inc., NetApp, Inc., HP, Hitachi, Ltd. y Western Digital Corp.

Mercado de almacenamiento conectado a la red por segmentos

Por diseño:

1 bahía a 8 bahías

8 bahías a 12 bahías

12 bahías a 20 bahías

Más de 20 bahías

Por producto:

Soluciones NAS empresariales

Soluciones NAS de mercado medio

Por solución de almacenamiento:

NAS escalable

NAS de escalabilidad horizontal

Por tipo de implementación:

En las instalaciones

Remoto

Híbrido

Por industria del usuario final:

Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)

Bienes de consumo y venta al por menor

Telecomunicaciones e ITES

Cuidado de la salud

Energía

Gobierno

Un informe completo del mercado de almacenamiento conectado a la red está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/network-attached-storage-market

Mercado de almacenamiento conectado a la red por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Acerca de la investigación de mercado de Orión

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3087608/bulletproof-glass-market-is-anticipated-to-increase-at-a-stable

https://www.openpr.com/news/ 3087619/se prevé que el mercado de espacios de trabajo flexibles aumente

https://www.openpr.com/news/3087634/organic-beverages-market-comprehensive-insight-by-growth-rateMedia Contacto:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404