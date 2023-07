By

El mercado de medicamentos oncológicos genéricos se refiere al mercado de tratamientos contra el cáncer no patentados, que son copias de medicamentos de marca que han perdido su protección de patente. En los últimos años, el mercado de medicamentos oncológicos genéricos ha crecido rápidamente, impulsado por la creciente demanda de tratamientos contra el cáncer y la disminución del costo de los medicamentos genéricos.

La oncología es una de las áreas más caras de la medicina, con algunos medicamentos de marca contra el cáncer que cuestan decenas de miles de dólares al año. El alto costo de estos medicamentos ha llevado a muchos pacientes y sistemas de salud a recurrir a alternativas genéricas, que pueden ser significativamente más económicas. En muchos casos, los medicamentos oncológicos genéricos son tan efectivos como sus contrapartes de marca y pueden ayudar a reducir la carga financiera del tratamiento del cáncer.

Hay varios factores que impulsan el crecimiento del mercado de medicamentos oncológicos genéricos. Uno de los factores clave es el aumento de la prevalencia del cáncer, que se prevé que siga aumentando en los próximos años. Se espera que este aumento en la demanda de tratamientos contra el cáncer impulse la demanda de medicamentos oncológicos genéricos, ya que los pacientes y los sistemas de salud buscan opciones más asequibles.

Se espera que las ventas globales de medicamentos genéricos contra el cáncer alcancen los 24 400 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se proyecta que crezcan a una tasa compuesta anual del 6,5 % para alcanzar los 48 900 millones de dólares estadounidenses a fines de 2033.

Los casos de cáncer han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, todos los aspectos de la enfermedad están siendo investigados exhaustivamente por numerosos actores del mercado. El tratamiento oncológico y los medicamentos han demostrado ser muy costosos para todos, y esto ha afectado el tratamiento general del cáncer a nivel mundial.

La investigación se centra en el desarrollo de medicamentos oncológicos genéricos nuevos y rentables que serían útiles en el tratamiento de tipos de cáncer. Una tendencia importante a tener en cuenta durante la década sería el uso de la nanotecnología en el desarrollo de medicamentos oncológicos genéricos. Con el aumento de las tasas de cáncer, se está dando cuenta de la necesidad de una cartera diversa de medicamentos genéricos, y los principales y nuevos actores del mercado están invirtiendo en el desarrollo de una amplia cartera que satisfaga la mayoría de las necesidades de los pacientes que padecen diferentes afecciones de cáncer.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que el mercado mundial de medicamentos oncológicos genéricos se expanda a una CAGR del 6 % hasta 2031.

Se prevé que los ingresos por medicamentos oncológicos genéricos superen los 41 500 millones de dólares estadounidenses a finales de la década.

Se prevé que el mercado del sur de Asia aumente a la CAGR más rápida de la década.

En 2020, los ingresos del mercado global totalizaron un patrimonio neto de US$ 23 Bn.

El aumento de la incidencia del cáncer en todo el mundo, el creciente enfoque en la atención médica, el aumento del gasto en atención médica y los avances en las tecnologías de tratamiento y los medicamentos son algunos de los principales factores que influyen en el crecimiento de la industria.

“Los actores clave se están enfocando en diversificar sus carteras de productos para satisfacer la alta demanda de medicamentos oncológicos genéricos”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado mundial de medicamentos oncológicos genéricos se ha identificado como un espacio bastante fragmentado debido a la presencia de un gran número de participantes en el mercado.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son Novartis AG, Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, CELGENE CORPORATION, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Merck & Company, Inc, Aurobindo Pharma., Hikma Pharmaceuticals PLC, Mylan NV y NATCO Pharma. Limitado.

Estos se identifican como fabricantes clave de medicamentos oncológicos genéricos. Se dedican a actividades de expansión del mercado ya la investigación y desarrollo de nuevos fármacos oncológicos.

Más información valiosa en oferta

Persistence Market Research, una empresa de investigación y consultoría, ha publicado un nuevo informe de investigación de mercado sobre el mercado global de medicamentos oncológicos genéricos que contiene un análisis de la industria de 2016-2020 y una evaluación de oportunidades para 2023-2033.

El informe proporciona un análisis en profundidad del mercado a través de diferentes segmentos, a saber, tipo de molécula, vía de administración, canal de distribución y región. El informe también proporciona tendencias de oferta y demanda junto con una descripción general del mercado principal.

Preguntas clave respondidas en este informe.

¿Cuáles son los obstáculos para los proveedores del mercado Medicamentos genéricos para oncología?

¿Cuáles son las oportunidades clave para los fabricantes del mercado Medicamentos oncológicos genéricos?

¿Cómo influye el enfoque en la seguridad en la demanda del mercado de medicamentos genéricos para oncología?

¿Cuál es el impacto regulatorio en las ventas globales de Medicamentos oncológicos genéricos?

¿Qué región ofrece la mayor oportunidad para las ventas del mercado Medicamentos oncológicos genéricos?

¿Cuál es la posición de EE. UU. en el mercado de medicamentos genéricos para oncología?

¿Cuál es la perspectiva para los fabricantes del mercado de Medicamentos oncológicos genéricos en China?

¿Por qué Alemania es un mercado lucrativo para los fabricantes del mercado Medicamentos oncológicos genéricos?

¿Por qué Bélgica superará a otros mercados europeos en el mercado de medicamentos oncológicos genéricos?

¿Por qué hay una gran demanda de neumáticos en el mercado de medicamentos genéricos para oncología?

¿Por qué están aumentando las ventas del mercado de medicamentos genéricos para oncología?

