Se espera que el mercado de mantillo hortícola crezca a una CAGR del 6,20% durante el período de pronóstico 2021 a 2028. El crecimiento de la población y la urbanización son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de mantillo hortícola durante el período de pronóstico 2021-2028.

El informe de investigación de mercado Mantillo hortícola proporciona un análisis exhaustivo de la estructura del mercado y estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también incluye detalles de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan con gran precisión mediante gráficos, tablas o diagramas en los informes de mercado. Los cambios en el entorno del mercado se deben principalmente a cambios en jugadores o marcas clave, incluido el desarrollo, lanzamiento de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que cambian la perspectiva global de la industria.

La película hortícola es una película plástica que se usa en las plantas para retener la humedad del suelo. Películas de alto rendimiento para invernaderos y túneles que ofrecen resultados agrícolas superiores. También ayuda a que las semillas germinen mejor y estimula el desarrollo de las raíces. Las películas hortícolas a menudo se diseñan para crear un efecto invernadero que ayude al crecimiento de las plantas y facilite la cosecha temprana de cultivos como el maíz.

El aumento de la producción agrícola debido a la disminución de la superficie cultivable, el aumento de la demanda de productos ecológicos, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo, el apoyo gubernamental favorable, la creciente aceptación de tecnologías agrícolas avanzadas, el aumento del uso agrícola y el aumento de la temperatura del suelo son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. El crecimiento hortícola para el control y la reducción de malezas, la mejora del rendimiento de los cultivos y la creciente adopción de mantillos hortícolas por parte de los agricultores son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de mantillos hortícolas. Además, el aumento de las innovaciones en mantillo, el fuerte progreso en los mercados emergentes y el uso cada vez mayor de películas degradables a nivel mundial crearán nuevas oportunidades para el mercado de mantillo hortícola durante el período de pronóstico 2021-2028.

Los jugadores clave cubiertos en el informe de mercado Mantillo hortícola incluyen AMCO Proteins, BASF SE, Berry Global Inc., Dow, RKW Group, AEP Industries Inc., Kingfa, RPC bpi group, BioBag International AS, RKW Group, Al Pac, Armando. Las empresas nacionales y extranjeras incluyen Alvarez Group, Al-Pack Enterprises Ltd, Novamont SpA, Ab Rani Plast Oy y British Polythene Industries. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para Global, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Alcance del informe de mercado Película hortícola:

El estudio ofrece un estudio detallado de los actores clave en el mercado global Mantillo hortícola , centrándose en la cuota de mercado, el margen bruto, el beneficio neto, las ventas, la combinación de productos, las nuevas aplicaciones, los últimos desarrollos y otros factores. También arroja luz sobre el panorama de los proveedores, lo que ayuda a los jugadores a predecir la dinámica competitiva futura en el negocio global de Películas hortícolas.

Según el tipo, el mercado de mantillo hortícola se ha segmentado en transparente, negro, coloreado y degradable. El segmento de mantillo negro es el segmento líder y se espera que tenga una participación de ingresos importante en el mercado global.

Por tipo de material, el mercado de mantillo hortícola está segmentado en polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), acetato de vinilo de etileno (EVA), ácido poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoato (PHA). ). ). El polihidroxialcanoato es el segmento líder que domina el mercado global y se espera que experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Según el tipo de producto, el mercado de mantillos hortícolas se segmenta en mantillos biodegradables, mantillos transparentes/transparentes, mantillos de colores y mantillos negros.

Análisis/percepciones regionales del mercado de mantillo hortícola

El mercado Mantillo hortícola se analiza con información sobre el tamaño del mercado y las tendencias de los países antes mencionados, el tipo de material, el usuario final y la aplicación.

Los países cubiertos en el Informe de mercado Mantillo hortícola incluyen: EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Sur Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica y Resto de Medio Oriente y África (MEA) África (MEA), parte de América del Sur: Brasil, Argentina y otras partes de América del Sur.

La sección de países del informe también proporciona factores que afectan los diversos mercados junto con los cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor downstream y upstream, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter junto con los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar escenarios de mercado en varios países. También considera la presencia y disponibilidad de marcas globales, los desafíos de la competencia grande o rara con marcas nacionales y extranjeras, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales, y proporciona un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Mantillo hortícola? ¿Cuáles son las restricciones y el impacto de COVID-19 en el mercado Mantillo hortícola durante el período de pronóstico? ¿Qué producto/segmento/aplicación/área del mercado Mantillo hortícola recibirá inversión durante el período de pronóstico? ¿Cuáles son las ventanas estratégicas competitivas de la oportunidad de mercado Mantillo hortícola? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado Mantillo hortícola? ¿Cuál es la cuota de mercado de los principales proveedores en el mercado Mantillo hortícola? ¿Cuáles son los modelos adecuados y las medidas estratégicas para ingresar al mercado de películas hortícolas?

