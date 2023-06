El mercado global de juguetes inteligentes se valoró en USD 11,7 mil millones en 2022 y se prevé que crezca hasta USD 69,6 mil millones para 2032, a una CAGR del 19,5 % durante el período de pronóstico.

Los juguetes inteligentes son juguetes interactivos que pueden responder a las acciones de un niño y proporcionar contenido educativo. A menudo usan tecnología como sensores, software e inteligencia artificial para crear una experiencia inmersiva y atractiva para los niños. Algunos juguetes inteligentes populares incluyen mascotas robóticas, muñecas digitales y consolas de juegos educativos.

Tendencias y conductores del mercado

Varios factores, como la comunicación directa y bidireccional, el seguimiento en tiempo real de las actividades de los niños y la capacidad de almacenar datos personales, como el nombre del niño, fotos y grabaciones de voz, que ayudan en la personalización de los juguetes, son algunos de los factores que impulsan principalmente el crecimiento de los juguetes inteligentes. Empresas como Fisher-Price ofrecen Smart Toy Bear que se puede controlar mediante la aplicación de juguetes inteligentes en un teléfono inteligente. Se espera que tales innovaciones impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el advenimiento de la tecnología 5G impulse la adopción de dispositivos y juguetes inteligentes durante el período de pronóstico. Según Ericsson Mobility.

Adopting STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) toys for children’s skills enhancement is one of the key factors driving the demand for the smart toys market. Smart toys enhance professional skills such as coding and engineering through smart interaction and behavioral learning. As parents always embrace products that can assist in their children’s intellectual development, this will further boost the adoption of smart toys. Companies such as SmartGurlz toy teach girls how to code.​

Market Segments

By Product

Interactive Games

Robots

Educational Robots

By Distribution Channel

Online

Offline

Major Players in the Global Smart Toys Market

The key players in the market are Playmobil, Pillar Learning, Sega Toys Co. Ltd., LeapFrog Enterprises Inc., Mattel Inc., Hasbro Inc., Lego System A/S, Robofi LLC, Tomy Co. Ltd., and Doctor’s Associates Inc.

