사무실 기반 실험실 시장 

사무실 기반 실험실 시장의 글로벌 수익은 2022년에 약 214억 달러였으며, 글로벌 시장은 연평균 8.0% 성장하여 2033년 말까지 약 522억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

사무실 기반 실험실 모델은 의사가 있는 상태에서 일차 진료를 제공할 수 있습니다. 이것은 사무실 기반 실험실에서 효과적인 솔루션을 제공하기 위해 의사가 아닌 사람들의 활용도를 높였습니다. 이 요인으로 인해 2013년 부터 2015년 까지 비의사 졸업생의 수가 CARG 10.6% 로 급증했습니다 . 동시에 일차 진료 시설에서 의사가 아닌 임상의에 대한 수요도 증가했습니다. 의사가 아닌 비의사에 의해 보다 편안하게 제공될 수 있는 특정 일차 진료가 있기 때문입니다.

사무실 기반 연구실 시장 연구의 주요 내용

단일 전문 분야는 글로벌 사무실 기반 연구실 시장에서 설정 모델별로 선도적인 부문입니다.

미국은 사무실 기반 실험실의 주요 시장이며 독일과 영국이 그 뒤를 잇습니다.

아시아 태평양은 복잡한 절차의 증가로 인해 글로벌 사무실 기반 실험실 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

인도는 사무실 기반 연구실 시장에서 가장 빠르게 부상하는 국가로, 해당 국가의 시장은 23.3% 의 놀라운 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다 .

100 개 이상의 의료 시스템은 소매 체인과 제휴하여 의사 감독을 제공하고 소매 클리닉에 대한 환자 트래픽을 늘리고 의료 시스템 1차 의료 네트워크를 새로운 환자 모집단으로 확장합니다.

COVID-19 대유행이 전 세계 의료 부문에 부담을 주고 있는 가운데 대부분의 병원에서 치료에 최우선 순위를 두고 있습니다. 필수적이지 않은 치료가 보류되어 사무실 기반 실험실이 개입하여 비즈니스를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

PMR 분석가는 “사무실 기반 검사실에서 비의사 주도 진료의 확산과 원활한 워크플로가 향후 몇 년 동안 글로벌 사무실 기반 검사실 시장의 성장을 촉진할 것”이라고 말했습니다.

병원 시스템은 1차 진료에 적극적입니다.

미국의 병원은 1차 진료를 점점 더 확대하여 높은 진료 의뢰량을 확보하기 위해 제공자 네트워크를 확장하는 데 중점을 둡니다. 불필요하거나 불가피한 수술 절차의 비용을 줄이기 위해 병원 시스템은 보다 강력한 의사 정렬을 사용하고 있습니다. 이 외에도 대규모 병원 시스템에서 일차 진료를 제공하기 위해 여러 가지 방법을 추구했습니다. 여기에는 실습 그룹을 확보하거나 기존 실습과 협력하는 것이 포함됩니다. 1차 진료 확대를 위한 병원 시스템의 초점은 사무실 기반 실험실 시장에 절대적인 기회를 제공할 것입니다.

보고서는 무엇을 다루나요?

Persistence Market Research는 최신 연구에서 사무실 기반 실험실 시장에 대한 고유한 관점과 실행 가능한 통찰력을 제공하고 서비스 ( 말초 혈관 개입 , 개입 방사선 , 혈관내 치료, 심혈관, 정맥 및 비혈관), 설정 모델(단일 전문 분야, 다중 전문 분야 및 하이브리드) 및 전문의(혈관 외과의사, 중재 심장 전문의, 중재 방사선 전문의 등), 7개 주요 지역에 걸쳐 있습니다.

