냉장 트레일러 개스킷은 냉장 트레일러에서 트레일러에서 찬 공기가 새는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 이들은 트레일러 바디 도어 및 통풍구 주변에 설치됩니다. Persistence Market Research의 새로운 연구 보고서는 전 세계 냉장 트레일러 개스킷 시장 의 모든 측면을 탐구 하고 시장 시나리오에 대한 포괄적인 보고서를 제시합니다.

이 보고서는 냉장 트레일러 개스킷의 판매가 콜드 체인 산업 내에서 냉장 트레일러 및 역학의 생산 및 수요와 높은 상관관계가 있음을 보여줍니다. 냉동 식품 및 부패하기 쉬운 제품에 대한 높은 수요로 인해 냉장 트레일러 및 트레일러 개스킷의 성장이 촉진되고 있습니다. 전 세계 냉장 트레일러 개스킷 시장은 2025년 말까지 시장 가치가 3천만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다.

시장은 2025년 예측 기간이 끝날 때까지 3.9%의 CAGR을 목격할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 콜드 체인 네트워크를 위한 지원 인프라 개발에 투자하는 데 집중하는 글로벌 무역 기관, 협회 및 조직을 장려하고 인력의 기술 수준을 높였습니다. , 따라서 식품 및 음료에 대한 국제 무역을 촉진하여 플레이어가 글로벌 냉장 트레일러 개스킷 시장에서 활용할 수 있는 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것입니다.

글로벌 냉장 트레일러 개스킷 시장: 세그먼트 하이라이트

냉장 트레일러 개스킷을 만드는 데 사용되는 다양한 재료 유형 중에서 EPDM은 예측 기간 동안 CAGR 6.5%의 성장으로 세계 시장을 지배할 것으로 예상되며 EPDM 시장은 2025년 말.

디자인 을 기반으로 표준 디자인은 예측 기간 동안 맞춤형 디자인에 비해 더 높은 CAGR 및 시장 수익으로 시장을 이끌 것으로 예상됩니다. 표준 디자인 시장은 2017년에 1,200만 달러 이상의 가치를 기록했으며, 2025년 말에는 2,000만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

구성 측면에서 스트레이트 시스템 부문은 예측 기간 동안 높은 CAGR과 시장 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 시장 분석에 따르면 스트레이트 시스템 부문은 예측 기간 동안 5.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

냉장 트레일러 개스킷의 응용 분야 (예: 도어 및 벤트) 중에서 도어 세그먼트는 벤트에 비해 더 높은 CAGR 및 예상 시장 평가로 확실한 승자로 떠오릅니다. 도어 세그먼트는 5.1%의 CAGR을 보일 것으로 예상되는 반면 통풍구는 예측 기간 동안 3.9%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역을 기준으로 북미는 다른 지역 시장에 비해 더 높은 시장 점유율을 보일 것으로 예상되는 반면 유럽은 예측 기간 동안 더 높은 성장률로 계속 지배적일 것으로 예상됩니다.

세계적인 냉장 트레일러 개스킷 시장: 경쟁적인 조경

이 연구 보고서는 상세한 SWOT 분석과 함께 업계의 모든 주요 업체에 대한 간략한 프로필로 구성되어 있습니다. 이 보고서에 포함된 상위 기업으로는 Conta Flexible Products, Great Dane, Mantaline Corporation, TODCO, Hebei Shida Seal Group Co., Ltd., Stoughton Trailers, LLC, Advanced Plastic Corp, ABCRUBBER INC., Lokhen Pty. Ltd가 있습니다. , Fermod Ltd. 및 Eaget Group Co., Ltd.

상세한 시장 세분화

재료 유형 기준 EPDM

PVC

네오프렌

TPE/TPV

실리콘 구성 기반 스트레이트 시스템

각진 시스템 디자인 기반 기준

관습 적용분야 기준 문 여닫이 문 롤업 도어 옆문

통풍구 지역 기준 북아메리카

라틴 아메리카

유럽

아시아 태평양

중동 및 아프리카

