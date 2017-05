ZAVALA PIDE A EMPRESAS SOCIAS DE ODEBRECHT NO PARTICIPAR EN RECONSTRUCCIÓN

“Quiero darle un mensaje claro a las empresas que han integrado consorcios (con Odebrecht ) en obras que hoy son cuestionadas. Creo que hasta que se esclarezca el tema de las investigaciones, ellos no deberían participar en el proceso de reconstrucción”, manifestó en conferencia de prensa.

Anteriormente, Zavala argumentó que las constructoras que hayan actuado en consorcio con Odebrecht, que no tengan sentencia y que no hayan reconocido su culpabilidad en casos de corrupción, sí pueden ser convocadas.

El jefe del Gabinete Ministerial también protestó por las críticas que recibió cuando se interpretó sus anteriores expresiones sobre las empresas con posibilidad de participar en la etapa de reconstrucción.

“No solo me han criticado, sino me han difamado y quiero ser muy enfático, han dicho que soy lobista y yo no tengo ninguna relación con estas empresas. Lo que yo respeto es la Constitución, yo no soy el Poder Judicial, yo no juzgo, yo no investigo, eso lo hace la fiscalía, es más como presidente del Consejo de Ministros, no puedo ir más allá de lo que la ley señala y en el Perú tenemos lo que se llama el debido proceso”, señaló indignado.