VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD ENFERMA

La intolerancia de las personas está llegando a límites nefastos. No puede ser posible que maten al dueño de un chifa por el simple hecho que no les agradó la comida. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Con qué especie de seres humanos convivimos?

Esta madrugada una pareja de comensales se quejaron con el dueño del restaurante porque su plato no contenía suficiente pollo, motivo por el cual decidieron no pagarle la cuenta, sin embargo no les bastó con la desfachatez de su accionar, sino que acabaron con la vida del dueño del chifa, Freddy Marcas Elias, disparándole con un arma en la cabeza.

El dueño del restaurante ubicado en San Juan de Lurigancho deja en la orfandad a una pequeña. ¿Qué sucederá con los asesinos? ¿Seguirán libres acabando con más vidas? Estamos en un país donde un plato de comida vale más que la vida de una persona, donde no importan las razones ni las coherencias sino quién tiene más poder para delinquir a su antojo.

Con que facilidad se obtiene un arma en nuestra ciudad, y nadie mueve un dedo para observar los lugares ilícitos donde las adquieren. Con 300 soles cualquiera puede obtener un arma y acabar con la vida de alguien en cualquier momento. El peor enemigo del ser humano es otro ser humano y al parecer nosotros mismos acabaremos con nuestra raza.

¿Qué puede pasar por la mente de estos seres para decidir acabar con la vida de una persona que tiene familia y se gana la vida honradamente?, Definitivamente no son personas sanas mentalmente pero no podemos ser ajenos a esta sociedad enferma con la que convivimos día a día.

Basta de tanta delincuencia y tanto psicópata suelto por las calles, no podemos recordarles a las autoridades todo el tiempo que fueron elegidos para proteger nuestros derechos y defender nuestras vidas que con el tiempo valen cada vez menos.

Por Lorena Rojas Ruiz.