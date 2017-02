TU MEJOR AMIGO SERÁ TU PEOR ENEMIGO

DECLARACIONES DE OMAR CHEJADE, COLABORADOR DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AMIGO PERSONAL DE LA PAREJA PRESIDENCIAL, HUMALA – HEREDIA.

El co ngresista por PPK, Omar Chejade debería permanecer con la boca cerrada, porque siendo abogado, por ética profesional debería mantener cierta postura relacionada con este valor, manteniendo un nivel ponderado primero por el alto grado de amistad que tuvo con la pareja presidencial y segundo porque a lo largo de sus continuas declaraciones estamos viendo que está enterado de tantos deslices, inconductas, y todo lo que pasaba en la Presidencia de la República.

Según sus propias declaraciones, sabía todo sobre el caso ODEBRECHT. En el programa “Todo se Sabe” dijo que Nadine Heredia, fue la persona que representó al Gobierno para firmar los contratos con esta empresa brasileña.

Entonces si Chejade tiene la información que se busca para castigar a los corruptos y no la dio a conocer al Poder Judicial, este hecho lo convierte en cómplice, aquí no está de por medio la venganza política, sino el interés de todos los peruanos para que el país recupere todo lo que se nos ha robado, esto no se hace con cuenta gotas Sr. Chejade

