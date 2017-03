TODO EL PERÚ DEBE PONERSE DE PIE PARA AYUDAR A LOS PUEBLOS AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES

LLUVIAS SIGUEN GENERANDO CAOS EN EL PAÌS



Las intensas lluvias siguen azotando el norte del país dejando a miles de familias afectadas por el desborde de los ríos y quebradas que también generan el colapso de las principales vías de acceso.

En Piura las fuertes precipitaciones pluviales registradas ocasionaron el incremento del cual del río Piura, que pone en riesgo la infraestructura de los principales puentes de la ciudad, por lo que se restringió el tránsito en los puentes más sensibles: Independencia, Cáceres, Sánchez Cerro.

Todas las viviendas de Morropón y Sullana han sido afectadas por las lluvias y el desborde de los ríos, el Presidente PPK, se ha movilizad o con sus ministros para analizar en el lugar, el desastre y dar la ayuda necesaria. Pero es tal la magnitud de deterioro de los pueblos afectados, que todo el Perú debería estar unido ayudando a las zonas devastadas, que hacen los congresistas, Keiko Fujimori dice que nuestro Presidente y sus ministros no hacen nada y que son trabajadores de escritorio, pero que hace ella -que dice que ya está viajando por todo el Perú- con sus 73 congresistas sentados en el Congreso solo para ver a quien interpelan, no tienen otra misión, les debería dar vergüenza, que hacen que no viajan para socorrer a los pueblos que votaron por ellos.

El departamento de Tumbes, también está afectado por el mismo fenómeno.